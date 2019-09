Prahu zaplavily skútry pro všechny. Než na ně sednete, měli byste pár věcí vědět

Sdílená přeprava je široké téma. Pokud se omezím jen na Prahu, v jejíž souvislosti se o ní mluví asi nejvíce, můžete si prostřednictvím mobilní aplikace půjčit kola, elektrokola, koloběžky, které pak nezřídka končí zničené někde v křoví, a klidně i něco, co čeho neprší – třeba hybridní Toyotu Yaris nebo žluto-černé vozítko re.volt. Možností je hodně a vybere si zřejmě každý.

Jako web o autech bychom se měli zajímat hlavně o dvoustopá sdílená vozidla, když ale vezmu v potaz, kolik času denně strávím v kolonách, nepřipadají mi vzhledem k cenám závislým na době používání úplně výhodné. Osobně mám celkem odpor i k elektrickým koloběžkám, protože s nimi z pochopitelných důvodů nemůžete na chodník, a protože se na nich může vozit kdekdo, občas klidně narazíte na podnapilého pitomce, který vám kličkuje před nárazníkem a je mu všechno jedno.

Skútr, to je jiná, na ten už aspoň musíte mít papíry. A osobně předpokládám, že ten, kdo na něm jede, je také řidič a nebude dělat ostatním to, co nechce, aby jemu dělal někdo jiný. Byznys se sdílením skútrů už v úterý spustila také Škoda, která tvrdí, že už nechce být jenom výrobcem automobilů. Služba se jmenuje BeRider, za jejím vznikem stojí Škoda Auto DigiLab a v první fázi obnáší nasazení padesáti skútrů k přepravě v pražských městských částech 1 až 9. Všechno, co potřebujete, je mít 18 a více let, řidičák skupiny B či A1 a vyšší, mobilní telefon s příslušnou aplikací a platební kartu.

O co přesně jde?

BeRider je jedním z výsledků memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje služeb městské mobility, uzavřeného mezi Škodovkou, ČVUT a Prahou. Služba vznikala asi rok a půl a má přispět k transformaci Škody ve firmu přinášející chytrá řešení v oblasti mobility. Samozřejmě v souladu se snahou dělat městskou dopravu čistější, což znamená, že skútry nepohání spalovací motor. Jde o elektrické stroje Tarrot Muvi Executive s dvojicí vyměnitelných akumulátorů, schopné vyvinou rychlosti až 66 km/h a ujet na jedno nabití až 70 km.

Registrace je jednoduchá. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci BeRider (pro iOs i Android), nahrát fotky řidičáku a vložit číslo platební karty. Škoda garantuje schválení do 24 hodin. Abyste mohli jezdit, je třeba v aplikaci najít nejbližší skútr a zdarma jej zarezervovat. Od té chvíle běží 15minutová nezpoplatněná lhůta, abyste měli dost času stroj najít. Pomocí aplikace skútr odemknete, minutu máte na nasazení bezpečnostní helmy (v boxu jsou dvě ve velikostech M a L + hygienické roušky na vlasy), seřízení zrcátek a můžete vyrazit. Minuta jízdy vychází na 5 Kč.

Můžete jet všude, kam se vám zlíbí. Mějte ale na paměti, že se skútry vracejí v okruhu širšího centra Prahy a není tak možné je odstavit třeba v Berouně nebo před hájenkou v Kersku. Můžete to zkusit, díky senzorům a lokátorům ale Škodovka ví, že se stroj nenachází ve vymezené zóně a jízdu nebude možné uzavřít. Ví také, kolik stroji zbývá energie a stará se, aby jí vždy byl dostatek. Při každé výměně baterií obsluha stroj zkontroluje, doplní roušky, podívá se, jestli něco nechybí a takhle to jde pořád dokola.

Pokud řešíte pouze několikakilometrové přískoky po městě, patrně vám pět korun za minutu jízdy nepřijde jako vysoká cena. BeRider ale nabízí i výhodné balíčky pro případ, že uvažujete o delší zápůjčce. Hodina jízdy vychází na 250 Kč (4,2 Kč/min), dvě hodiny jsou za 250 Kč (3,8 Kč/ min) a za tři hodiny zaplatíte 600 Kč (3,3 Kč/min). Pokud během zápůjčky jízdu přerušíte (v aplikaci stačí stisknout „pauza“), cena za minutu je poloviční.

Vyrážíme do provozu

Škoda chtěla službu BeRider udělat co nejvíc uživatelsky přívětivou. V aplikaci se rychle zorientujete, telefon můžete upnout přímo na řídítka, a dokonce jej díky USB konektoru nabijete. Problémem vidím v něčem jiném. Protože si vystačíte klidně jen s řidičákem skupiny B, je dost dobře možné, že do provozu vyrazí i někdo, kdo na skútru nikdy neseděl. Což není problém BeRideru, protože možnost vyrazit na skútru do provozu umožňuje zákon.

Sdílené skůtry BeRider: Pokyny před jízdou

Další věc je, že máte k dispozici pouze helmu bez dalšího vybavení, jako jsou rukavice, chránič páteře nebo pevnější boty. Možná se ptáte, proč tak moralizuji, když na kolo nic zvláštního nepotřebujete a i na něm si můžete v provozu snadno namlátit ústa. Jenže ony mohou dost bolet i nehody na skútrech v malé rychlosti, natož v šedesátce, které s Tarrotem dosáhnete snadno. Je dobré mít na paměti i to, že stroj se dvěma akumulátory váží přes 90 kg, které na sobě při skluzu zadkem po asfaltu rozhodně mít nechcete.

V rámci prezentace, kterou Škoda uspořádala k příležitosti spuštění zkušebního provozu služby BeRider, jsem si mohl vyzkoušet jízdu v běžném provozu. Možná si ještě z loňska pamatujete, že v jedné stopě nejsem moc zkušený. Navíc Praha je plná děr, propadlých kanálů a křižovatek s tramvajovými pásy a vy se máte pohybovat na elektrověci se sice velkými 16palcoovýmim koly, které si s nástrahami snadněji poradí, ale zato s docela úzkým pneumatikami.

V den testování bylo krásně, kolem poledne klidný provoz. Nikoho nepobuřujete, protože nejste skoro slyšet. S tím je potřeba také počítat. V době, kdy jsou lidé schopni vkročit s pohledem upřeným do telefonu rovnou před tramvaj, musíte být ostražití, protože ačkoliv elektroskútr není zcela tichý, pořád není hlučný jako běžný jednoválec.

Z křižovatek se odpíchnete bleskově a rozhodně nejste brzdou provozu. Elektrické 3 kW dokážou se skútrem zahýbat dost razantně na to, že ho může řídit skoro každý. Torrot je komfortní, lehký, dobře se s ním manévruje a díky kotoučovým brzdám dobře brzdí, takže na techniku jako takovou si stěžovat nemůžu. Digitální přístrojový štít je přehledný a dobře čitelný, snadno si zkontrolujete stav akumulátoru i ujetou vzdálenost, jenom si po odbočování nezapomínejte vypínat blinkry.

Jako uživatel neřešíte nabíjení, v Praze je k parkování možné využívat modré, fialové a oranžové zóny a samozřejmě skútr necháváte stát tak, aby neblokoval jiná vozidla nebo nezabíral zbytečně moc místa. Ideálně kolmo k chodníku. Neparkujte se v pěší zóně či na trávě, pokuty jdou za vámi a v případě nehody se zachováte naprosto stejně, jako byste řídili vlastní skútr. Platba za jízdné už nemohla být snazší. Částka se strhne automaticky z vašeho účtu po ukončení jízdy.

Sdílené skůtry BeRider: Ukončení jízdy

Má to smysl?

K sdílené městské přepravě jsem zatím skeptický. Je fajn sednout za volant komického žluto-černého autíčka a dojet na požadované místo, aniž abyste se museli tlačit v MDH a přestupovat. Je fajn sednout na skútr a mít výhodu ještě snazšího parkování. Rozhodně ale není fajn, když jedete v autě a před nárazníkem se vám motá kdosi na nestabilní elektrokoloběžce, kterou pak odhodí tam, kam se mu zlíbí. Není proto možné všechny typy vozidel házet do jednoho pytle.

Ať už se ale jedná o plastovou krabičku na kolech nebo skútr, je nutné mít na paměti, že v provozu nejste sami a je třeba brát ohled nejenom i na ostatní. Služba BeRider podle první krátké zkušenosti funguje, je promyšlená, a pokud bude skutečně fungovat tak, jak si Škoda představuje (vždy dostatek energie, skútry a příslušenství ve skvělé kondici, nepřetržitá telefonní podpora pro případ problému), nemám s ní problém. Je to jenom alternativa, nikoliv nutnost.