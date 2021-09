Schumacherova formule jde do aukce. Bohužel jí chybí motor i převodovka

V roce 2003 nastoupili Michael Schumacher a Rubens Barrichello do monopostů Scuderia Ferrari F2003-GA a odstartovali s nimi na okruhu Melbourne v Austrálii závodní sezónu, na jejímž konci se Rudý Baron stal pošesté mistrem světa. Byla to zlatá éra nejen pro tohoto jezdce, ale i pro Ferrari a seriál závodů obecně.

Vždyť Ferrari získalo v roce 1999 po šestnácti letech pohár konstruktérů a obhajovalo ho až do roku 2004. Každoročně se pak nový monopost pro nadcházející sezónu očekával s nadšením a zářivě rudé placky zdobily na plakátech stěny dětských pokojů i titulní obálky časopisů.

Předváděcí monopost Scuderia Ferrari F2003-GA nyní míří do aukce. Je pokrytý do polepů Michaela Schumachera a nese i jeho jméno. Schumi s tímto autem ale nikdy nezávodil, i když to vzhled vozu evokuje. Nemá totiž motor ani převodovku. Jen prázdnou skořápkou ale také není, má třeba karbonové komponenty zavěšení, kola BBS i volant Magneti Marelli.

Postavili jej v domácí Modeně pod kódovým označením N81. Po ukončení služby v roli propagačního vozu šel do sbírky britského prodejce Ferrari, Graypaul of Nottingham. GA v názvu znamená Gianni Agnelli. Je to odkaz na legendárního italského průmyslníka, který před začátkem sezóny zemřel.

Pokud by tento exemplář měl motor a převodovku, vyšplhala by se aukce do závratných výšin. Ani takto ale nepůjde o žádné drobné, přeci jde o produkt z továrny Ferrari. Závodní verzi poháněl desetiválcový motor Tipo 052 o výkonu 630 kW. Suchá vážila 600 kg.

Show car najde nového majitele 6. listopadu na londýnské aukci pod záštitou RM Sotheby´s. Kolik bude stát si netroufám odhadnout, na webu společnosti se nenachází ani přibližná suma. Schumacherova skutečná formule z roku 2001 se před čtyřmi lety prodala za 7,5 milionů dolarů, ale to byl skutečný stroj, který proťal jako první cílovou čáru dvou Velkých cen.