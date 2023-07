Sběratelé modelů se připravují na boj o Ferrari Purosangue. Jen garáž může vyjít na čtvrt milionu

Partnerství tvůrce luxusních modelů Amalgam Collection s automobilkou Ferrari trvá od roku 1998. Nyní přichází jejich nejnovější výtvor v podobě SUV Purosangue. Na poměry výrobce ani nevyjde draho.

Výrobní kapacity jsou vyprodané do roku 2025 a to zejména díky SUV Purosangue, do jehož objednávkové knihy musela automobilka ještě několik stran přidat. Přesto se na všechny nedostalo. Pokud se na vás nedostalo, nebo nemáte k dispozici přes 9 milionů korun na nákup, nevadí, protože uspokojivou útěchu přináší britský výrobce mimořádně delikátních modelů Amalgam Collection.

Navzdory faktu, že se jedná o „pouhou zmenšeninu“ v měřítku 1:8, přináší výrobce vysokou dávku exkluzivity. Edice je limitována na 199 kusů, takže s objednávkou si budete muset pospíšit. Doporučujeme si vysněné Purosangue nejprve pečlivě sestavit v konfigurátoru Ferrari, protože Amalgam Collection vám model může zhotovit na zakázku dle vyžádané specifikace. Výrobce totiž používá autentické barevné odstíny a textury materiálů jako reálný vůz.

Oba výrobci během vývoje modelu kladli mimořádný důraz na dodržení rozměrů a proporcí. Amalgam Collection využil originální CAD data a vysoce kvalitní suroviny. Vývoj modelu zabral více než 3000 hodin a výroba každého modelu trvá 300 hodin ruční práce zkušených řemeslníků. Bohužel, otevřít lze pouze přední dveře, ale i tak vám model naskytne pohled na tisíce precizně zpracovaných dílů. Od různých odlitků, přes fotolepty až po ztvárnění různých komponentů zhotovených na CNC.

Ferrari Purosangue od Amalgam Collection je dlouhé 62 cm a stojí v přepočtu 343.000 korun. Společnost vznikla v roce 1995 a Ferrari se stalo oficiálním partnerem o tři roky později. V měřítku 1:8 aktuálně nabízí 186 modelů a věřte, že Purosangue rozhodně nepatří k nejdražším.

Z aktuální nabídky je nejdražší McLaren Speedtail za 630.000 korun. Ten má ale vnější i vnitřní osvětlení a elektrické otevírání dveří. Z klasických modelů bez vychytávek zaplatíte nejvíce za připravovanou formuli Ferrari F1-2000, která stojí 595.000 korun. V závěsu za ní je Ferrari California T z roku 2014 za 515.000 korun. Ke každému modelu je dobré připočítat 28.000 korun za vitrínu. Zvláště nároční sběratelé si mohou připlatit za luxusní provedení s ořechovým dřevem. To vyjde na 234.000 korun.