Sbarro Super Eight je asi nejdivočejší nesmysl 80. let. Hot hatch na bázi Ferrari je nyní k mání

Znáte pána jménem Franco Sbarro? Narodil se 27. února roku 1939 v italském městě Presicce v Apulii, celým jménem jako Francesco Zefferino Sbarro. Stal se mechanikem a nadšencem pro všechno s motorem na kolech, původně se zabýval mopedy a skútry, později i auty u společnosti Borgward. V roce 1957 se vydal do Švýcarska, kde později působil u závodního týmu Scuderia Filipinetti, pro nějž v různých časových obdobích jezdily hvězdy typu Jima Clarka, Nina Vaccarella, Phila Hilla, Jo Sifferta a dalších. Svou vlastní firmu s názvem Sbarro založil v roce 1971, nejdříve stavěla repliky závoďáků Lola T70, Ferrari P4 a Ford GT40, později také kopie Mercedesů 540K, Bugatti Royale nebo BMW 328 – posledního jmenovaného modelu mimochodem ve Švýcarsku 135 kusů.

Později představil vlastní vozy, třeba sportovní placku Stash s motory od Volkswagenu nebo Mercedesu, modely Challenge (údajně první prodávaný vůz s parkovací kamerou) a Tiger, poté také zakázkové hatchbacky Super Twelve a Super Eight. První jmenovaný byl poháněn dvěma spojenými řadovými šestiválci Kawasaki Z1300, který vytvořily řadový dvanáctiválec – výkon byl 191 kW při hmotnosti přibližně 800 kilogramů, kapotáž byla z polyesteru a laminátu. Vůz se představil v roce 1982, o dva roky později jej doplnil model Super Eight s velmi podobnou karoserií, která by skvěle zapadla i do počítačové hry Cyberpunk 2077.

Hatchback dle dostupných informací stojí na zkráceném šasi Ferrari 308 GTB s motorem Ferrari Quattrovalvole o objemu 2927 cm3. Má atraktivní karoserii s lištovanými nádechy před zadními koly, kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě, vpředu pořádné lízátko pod opět zalištovanými čelními světly a maskou, pořádně nafouklé blatníky, 15palcové disky BBS a vzadu drze čnící čtveřici výfuků.

Kabina je čalouněna v hnědé kůži s textilními prvky, nechybí zde řazení s otevřenou kulisou a také kazetový přehrávač s audiosystémem Clarion. Budíky před řidičem mají maximum na 280 km/h, otáčkoměr má červené pole v 10.000 otáčkách. Auto má dle údajně najeto přibližně 30.000 kilometrů.

Pojďme se ještě podívat na jeho historii. Poprvé bylo vystaveno na autosalonu v Ženevě v roce 1984, vzniklo prý z popudu a na zakázku podnikatele Bernda Groheho. Později bylo pořízeno do muzea Sbarro, z nějž jej koupil současný majitel, který jej vlastní poslední čtyři roky. Auto je nyní k mání v Paříži s nizozemskými značkami, aukce na platformě bringatrailer končí zhruba za týden, aktuální cena v době psaní tohoto článku činí přibližně 1,5 milionu korun – schválně, kam se vyšplhá.