Sally z filmu Auta opět ožívá. Unikátní Porsche 911 GTS vzniklo jen jedno, výtěžek z aukce půjde na charitu

Fanoušci filmu Auta z roku 2006 se dočkali již druhé Sally. Druhý exemplář podle postavy filmového auta, jehož předlohou byla majitelka restaurace Rock Café Dana Welch, míří do aukce.

Animovaný snímek Auta z roku 2006 od studia Pixar se považuje za jeden z nejlepších filmů o autech. Příběh závodníka Bleska McQueena ohromil děti i dospělé a dočkal se ještě dvou pokračování. Společnost Pixar a automobilka Porsche se nyní spojily, aby jednu z postav ve filmu převedly do skutečného světa, alespoň designově. Postavou je sympatická Sally, které jako předobraz posloužilo Porsche 911.

Vzniklý speciál Porsche 911 Sally Special existuje pouze v jednom exempláři a 20. srpna zamíří do aukce během Monterey Car Week v Kalifornii. Výtěžek půjde na dvě charity. Je nutné dodat, že Sally již existuje, a to už dvacet let. Tehdy vznikla jako Porsche 911 generace 996, tedy přesně podle filmu.

Novinka je její moderní interpretací a základem se stala varianta GTS s manuální převodovkou, což znamená naladění plochého šestiválce na 353 kW (480 koní) a 570 N.m točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne GTS za 3,4 sekundy a může jet přes 300 km/h. Sally je pokryta speciálním modrým lakem Sally Blue Metallic, který přesně odpovídá barvě z filmu.

Zajímavá jsou kola Turbo, která se designem přiblížila generaci 996. Modrou barvu pak najdete také v interiéru, kde kontrastně doplňuje bílou. K autu jsou také speciální hodinky ve stejné barevné kombinaci. Auto je plné odkazů na film a fanouškovi tak nepochybně udělá radost. Odhadovaná suma není známá, ale už standardní GTS je auto za skoro čtyři miliony korun.