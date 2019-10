Saleen se chce vrátit do okruhového závodění. Ukazuje nový stroj pro třídu GT4

Ano, Saleen stále žije. Americká značka, kterou kromě úprav Mustangů nejvíce proslavil supersport S7, se dále snaží navrátit zpátky na výsluní i jako výrobce. Už minulý rok byl představen nový model Saleen 1 (vyvíjený z pozůstatků malosériové značky Artega) a nyní chce automobilka rovněž zpátky na okruhy. Počínání v nejvyšších třídách jako v případě starého S7 ale nečekejte.

Novinku Saleen 1 totiž nyní výrobce ukazuje v konceptuální formě závoďáku pro třídu GT4. Klasicky však dodržuje všechny nutnosti správného okruhového náčiní. Nechybí přední nárazník s velkým splitterem, blatníky dostaly otvory pro odvod vzduchu, auto stojí na lehčích kolech obutých do slicků, vzadu se objevuje velké křídlo a výrazný difuzor.

Automobilka zatím neposkytuje pohled do interiéru, nicméně očekávat lze klasicky „vykuchané“ prostředí se zbytky palubní desky, ochranným rámem, závodními skořepinami a dalšími potřebnými prvky. Do závoďáku by se přitom měla dostat i dvouspojková automatická převodovka s pádly pod volantem, na rozdíl od silniční varianty, kterou Saleen předvedl s šestistupňovým manuálem.

Uprostřed závodní verze se nicméně stále objevuje 2,2litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 330 kW (450 koní) a točivém momentu 474 N.m. Dynamiku vozu Saleen zatím nezveřejňuje, auto teprve prochází testy a homologací pro třídu GT4.

„Saleen 1 jsme vyvinuli jako plně schopné auto k okruhovému využití a snadné adaptaci pro závody. Naše společnost byla založena na závodním DNA a trať je místem, kde prokazujeme svou reputaci. Těšíme se na homologační proces a nemůžeme se dočkat, až naše auta uvidíme bojovat v závodech GT4 po celém světě,“ uvedl Steve Saleen, zakladatel s vedoucí Saleen Automotive.

Galerie doplněna o silniční variantu Saleenu 1.