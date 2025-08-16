Sága Rychle a zběsile míří do videoherního světa. Čekají vás auta, rakety i obří žraloci

Od tuningu a pouličního závodění se série Fast & Furious posunula k supersportům a šíleným absurditám. Chystaná hra si na realitu nehraje ani omylem.
V roce 2001 vzal první díl série Rychle a Zběsile světová kina útokem a přivedl řadu lidí k fenoménu tuningu a pouličního závodění. Příběh policisty v utajení, hraného Paulem Walkerem, který infiltruje gang a rodinu Dominica Toretta v podání Vina Diesela, uhranul prakticky celý svět. Následoval díl 2 Fast 2 Furious, v němž se Walker v roli policisty Briana O’Connera postavil po bok svého bývalého kamaráda Romana Pierce (herec Tyrese Gibson), aby zneškodnil drogového dealera Cartera Verona. Jen tyto dva filmy přispěly k raketovému nárůstu cen Toyoty Supra čtvrté generace, Nissanu Skyline R34, Mitsubishi Eclipse a dalších pěkných aut.
Ani třetí díl nebyl špatný, i když se v něm původní hvězda objevila jen jediná a to na samotném konci – Rychle a Zběsile: Tokijská jízda představila japonskou tuningovou a driftovací scénu i nové hrdiny, kteří se později do série vrátili. Od té doby byly další a další díly stále absurdnější, s jízdami v podzemních tunelech, skákáním sportovními auty mezi mrakodrapy, stíháním startujícího letadla na dráze, která by musela měřit tak padesát kilometrů… a právě těmito přestřelenými šílenostmi se evidentně inspiruje nová hra Fast & Furious: Arcade Edition, připravovaná pro Playstation, Xbox a Nintendo Switch.
Hráče posadí do zajímavých aut, například pro Rychle a Zběsile typického Dodge Charger, dále pak Chevroletu Corvette Z06, Shelby GT500 KR, Fordů GT či Bronco nebo Jeepu Wrangler. Auta si budete moci upravovat, ale pouze kosmeticky. V závodech půjde o driftování, samozřejmě nechybí nitro a zajímavou možností bude hra dvou hráčů na jedné obrazovce. Dle zveřejněného traileru se můžeme těšit na špeky typu pronásledování rakety ve Švýcarských Alpách nebo stíhání letadla v Hong Kongu, v jedné z tratí pak na jezdce vyskočí obří žralok. Počítá se s ničitelnými prvky větvených okruhů i zkratkami. Hra vychází 24. října tohoto roku.
Zdroj: Game Mill | Zdroj videa: Game Mill