Máme za sebou druhý den veteránské rallye pravidelnosti Sachsen Classic. 18. ročník této soutěže se vůbec poprvé podívá i do Mladé Boleslavi. Pokud tak chcete vidět více než 150 veteránů různých značek, přijeďte se podívat. Okolo jedenácté hodiny budeme projíždět výrobním závodem automobilky Škoda a okolo tamního muzea.

Podívejte se do galerie, kde najdete kompletní mapu. Můžete číhat třeba podél trasy, protože rozhodně je na co se těšit. Uvidíte třeba Ferrari 330 GT 2+2, Lancii Fulvia, snad nespočet Porsche 911 a Mercedesů, předválečná Bentley či mnoho BMW. No a pak také pár našich škodovek.

Za tým Škoda Classic jedou Škoda Felicia z roku 1962, dvě Škody 110 R (roky 1971 a 1972) a také otevřený závodní speciál Škoda 1100 OHC Roadster z roku 1957, který je jedním z pouhých dvou exemplářů. No a pak také já a Tomáš Hadač ze Světa motorů ve Škodě 1100 MBX De Luxe.

Díky fotografům se můžete v galerii podívat, jak probíhal první den. Zároveň se můžete začít těšit na to, co vás čeká. Pro nás jde zítra o poslední den, během kterého urazíme přes 300 kilometrů. Z Mladé Boleslavi pak už pojedeme do cíle v Drážďanech.