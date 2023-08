Saab 900 Toppola je extrémně vzácný. Připomíná slávu švédské nápaditosti, stylověji cestovat nelze

Mezi automobilovými značkami se těší obrovské přízni severský Saab. Navzdory čirému zaměření na osobní sedany, kombi, kupé či kabriolety si však tuhle ikonu můžete dopřát i v podobě mobilního apartmá na letní dovolenou. V případě zájmu hledejte kouzelné označení Toppola.

Opravdoví fajnšmekři v létě přesedají na vespy, do kabrioletů či roadsterů a rodinné dovolené už si neumějí představit jinak než ve vlastním obytném vozidle. Jestliže ale chcete spojit požitek z jízdy výjimečným autem s možností přenocovat v něm, nechte se inspirovat systémem Toppola. Projekt byl v osmdesátkách uzpůsobený pro montáž na záď Saabu 900, v podstatě stačilo jen demontovat zadní dveře a na jejich místo upevnit speciální obytnou nástavbu, jejíž ukotvení na střechu zajišťovala trojice příčných nosníků.

Tenhle koncept jsme si důkladně vyzkoušeli v Ústí nad Orlicí – a od té chvíle už po jiném dovolenkovém autě netoužíme. Problém je jediný – na hezké Saaby 900 už se dávno vypisují pořadníky a nástavba Toppola už je dnes velkým unikátem.

Karavan s kšiltovkou

Přestože původní Saab 900 se vyráběl v celkem pěti karosářských variantách, v mobilní rodinný dům se kabriolet, tudor ani sedan proměnit nedokázaly. Tuto roli zvládl pouze tří- a pětidveřový fastback s výklopným zadním oknem integrovaným do dveří zavazadelníku. Právě jejich vymontování z pantů dokázalo poskytnout přístup do připevnitelné ložnice, do níž se nastupovalo pohodlně a bez skrčení plnohodnotnými dveřmi jako do chaty. A ačkoliv nástavba vzdáleně připomíná něco mezi sanitkou a pouťovou atrakcí, žádného strašidelného zámku se uvnitř bát nemusíte. Vzorně prosklený pokoj nabízí nejprve předsíň, z níž hravě vystoupáte až do postele s nebesy. Vlastně spíš pod nebesy…

Kabina vozu přitom nepřišla ani o kousíček původního prostoru, uvnitř stále může v obou kompatibilních karosářských variantách spokojeně cestovat až pětice pasažérů. Pouze řidič je ochuzený o výhled dozadu, přesto se nad jeho lopotou výrobce nástavby slitoval instalací (spíše orientačních) oken do přístupových dveří rozměrné zadní stěny. Zato má motorista důkladně odstíněný výhled kupředu, spací část střešního boxu totiž působí jako kšilt proti oslnění slunečními paprsky.

Zde je to obzvláště praktické, protože s toppolou na střeše se cestuje především na letní dovolené. Při pohledu zezadu však připomíná spíš dobovou americkou sanitku – pamatujete si třeba na někdejší západoněmecký film Kandidáti života a smrti? Po jeho zhlédnutí vyvolávalo podobné uspořádání zadní části karoserie v nejednom tehdejším školákovi hrůzu!

Král nezávislosti

Za nápadem spojení osobního auta s mobilní garsonkou stál finský vizionář Arwo Pullola, jemuž tahle velkorysá myšlenka nedala dlouhá léta spát. Do projektu se v roce 1982 nadšeně zapojili loďařští podnikatelé Matts Mollestam a Peter Malmberg, kteří nakonec vtipný koncept dovolenkové stavebnice od vynalézavého Pulloly odkoupili a založili tím novou společnost EMICO AB.

Dvojice byznysmenů se od počátku snažila oslovit velkou domácí automobilku, která by jim pomohla s marketingem a prodejem. Role partnera nápaditého projektu se zhostila kultovní značka Saab. Přestože úplně první zhotovená nástavba se usídlila ještě na Saabu 99, nejčastěji ji můžete potkat na modelu střední třídy 900. S toppolou se dokonce počítalo už při vývoji velkého modelu Saab 9000.

V domácím Švédsku tak občas můžete potkat i tento rozměrný atraktivní karavan Projekt vypadal nadějně, nástavbu automobilka nabízela jako originální příslušenství prostřednictvím oficiálních prodejců, a dokonce se podílela i na finálním designu nástavby, aby ctil filosofii značky. Mimochodem Saab 900 svůj neobvyklý tvar čelního okna nezískal jen díky působnosti své značky v letectví, ale i kvůli co nejjednoduššímu ometání od napadaného sněhu. A tak bylo třeba, aby ani celkový vzhled zvýšeného obytného vozu z filozofie švédské ikony nikterak výrazně nevybočoval.

Automobilka dokonce na vlastní náklady vytiskla samostatné návody ve čtyřech jazykových mutacích a také propagační prospekty, které jsou dnes mezi sběrateli velmi vzácné. Nabídka příplatků pro toppolu byla rozsáhlá, pro bílou obyvatelnou škatulku o skromné hmotnosti 140 až 150 kg byla k mání kuchyňka s dřezem a tekoucí vodou, parafínový vařič či různé poličky a další odkládací prostory. A nejvtipnější je, že osobní auto lze před dovolenou proměnit v obytný speciál během čtvrthodinky. Uznejte sami, znáte snad pro dlouhé cestování něco lepšího?

Slibný projekt plnohodnotného osobního camperu však i přes značný obdiv nakonec bohužel skončil fiaskem. EMICO AB zaniklo v roce 1984. V jeho šlépějích však pokračovala firma Scando. Ta portfolio topolly rozšířila i na více automobilových modelů, například zadokolky Ford Sierra či Scorpio. Přestože podle pověstí v roce 2006 Scando zaniklo, firma Petera Malmberga je činná dodnes. Nyní se však věnuje pronájmu realit.

Klidná ubytovna

Automobil na našich snímcích si ze Švédska po vlastní ose přivezl do své sbírky dlouholetý příznivec saabů Zdeněk Suchomel. Do Ústí nad Orlicí dorazila obytná devítistovka osazená původními severskými značkami AAR 052. Tohle auto dodnes budí rozruch všude, kde se jen mihne. Nejenže třídveřový Saab 900 první generace platí mezi automobilovými příznivci za stále cennější poklad, ale když je navíc nad sebou opatřen originální cestovatelskou ložnicí, stává se na silnicích magnetem i pro ty, které auta vůbec nezajímají. Konkrétní auto v chudší výbavě kdysi nedodal Saab s topollou, vůz je totiž vývojově starší.

Jízdní vlastnosti za běžnými továrními devítistovkami nijak nezaostávají. Mějte však na paměti, že na svůj půdorys je duo Saab-Toppola téměř dvakrát vyšší než auto bez nástavby. Pokud je vozidlo technicky v pořádku, chová se bezpečně i na dálnici. Vždyť je to taky saab! TÜV kdysi toppolu vyzkoušelo opravdu důkladně – od polních cest až po dálniční tempo 160 km/h. Technici sice doporučivali vyztužení zadní nápravy, ale jízdní chování se jim zamlouvalo. Atraktivní švédská jízdní souprava na silnici připomíná spíš plovoucí jachtu, a když pak dorazíte do kempu a přímo nad kabinou se jako v pohodlné kajutě spokojeně natáhnete, odpustíte krabicovité aerodynamice snad všechno na světě. Okolí pak rázem z bočních oken uvidíte pestřejší a veselejší…

Značnou předností toppoly je fakt, že po její instalaci na střechu se nikterak nezvětší půdorysné rozměry automobilu. Nerozebíratelná nástavba vytvořená z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny a sendvičovou konstrukcí je nejen lehká, ale zároveň má výborné termoizolační vlastnosti. Jejím nejdůležitějším lákadlem je však dvoumístné lůžko, rozprostírající se na ploše 170 x 200 cm. Na délku se sem tedy vejde i dvojice dlouhánů. A děti se díky lůžkové úpravě mohou dorůžova vyspat v zavazadlovém prostoru.

Volba fajnšmekrů

Při hledání tohoto univerzálního speciálu v inzertních rubrikách však přichází kruté vystřízlivění. Pokud jste se do nevšední stavebnice pro cestovatele a dobrodruhy nadchli tak jako my, budete si muset nechat zajít chuť. V době uzávěrky totiž byla v celé Evropě jen jediná toppola na prodej. Dlouho nevydržela. Čekání tak může být mnohaleté – zvlášť dnes, kdy je po obytných autech silná poptávka. Před pár měsíci se v zahraniční časopisecké edici objevila alespoň její věrná zmenšenina ve sběratelsky uznávaném měřítku 1:43.

A světe, div se, i tahle drobná hračka připomínající někdejší slávu švédské nápaditosti se z nabídky českých překupníků i s tisícikorunovou cenovkou během chvilky beznadějně vypařila… Jestliže tedy některému youngtimeru předpovídáme do budoucna obrovskou popularitu, pak jednoznačně Saabu 900 s toppolou na hlavě. Nic lepšího, originálnějšího a zároveň univerzálnějšího totiž na cestování letní Evropou mít ani nemůžete.

Saaby s nástavbou Toppola způsobily v domácím Švédsku před čtyřmi desetiletími obrovský zájem cestovatelské veřejnosti. Jenže ani přes silnou podporu věhlasné automobilky se zaslouženého obchodního úspěchu nikdy nedočkaly. Myšlenka dvou aut v jednom by byla navíc pro spoustu cestovatelů atraktivní dodnes. Příliš šancí na jeho pořízení vám bohužel nedáváme. V Česku víme jen o jediném provozovaném kusu, o jehož prodeji majitel nechce vůbec slyšet.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 06/2023. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.