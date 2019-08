S vývojem nástupce Audi R8 mají pomoci Chorvati. Výsledek čekejme do čtyř let

Dosavadní Audi R8 s úžasným atmosférickým desetiválcem se bohužel nechýlí k zářné budoucnosti. Dříve už zaznělo, že pro jedno z nejdostupnějších superaut dneška neplánuje Audi přímého nástupce. Spíše duchovní náhradou R8 by se jevil elektrický supersport, který v Ingolstadtu podle zdrojů britského magazínu Car zatím nazývají jako RS e-tron.

Car rovněž uvádí, že z důvodu určitého šetření nákladů na vývoji elektrické novinky, si nechá Audi pomoci od chorvatských specialistů Rimac, se kterými již spolupracuje například Porsche, mluví se o dohodě s Bugatti a potencionálním partnerství s Lamborghini. Rimac již stihl svět zaujmout vlastními elektrickými a velice schopnými supersporty Concept One a C_Two.

Elektrické komponenty však už Rimac dodává či dodával i Aston Martinu (pro Valkyrie), Koenigseggu (baterie pro Regeru) a také Jaguaru, v případě baterií pro koncept elektrického E-Typu. Naposledy Rimac oznámil technickou spolupráci také s italskou značkou Pininfarina.

Celkově pro koncern VW mají být tedy schopnosti chorvatské společnosti velmi lákavé a Rimac by do vývoje RS e-tronu přispěl nejdůležitějšími částmi – ústrojím se čtyřmi elektromotory a bateriovým modulem schopným vysokorychlostního nabíjení. Zbytek konstrukce s lehkým monokokem, aktivní aerodynamickou karoserií a jasným designem Audi by zůstal v režii Němců.

Ačkoliv se o možném příjezdu elektrického supersportu Audi RS e-tron mluví v časové ose čtyř let, už nyní britská publikace zmiňuje hodnoty výkonu vozu okolo 950 koní (700 kW), dojezdu na jedno nabití asi 480 km, možnost dobíjení bezdrátově a schopnost zrychlení vozu z nuly na 100 km/h za 2,5 vteřiny.

Audi mimochodem počítá s tím, že vývoj baterií pro elektromobily bude do doby uvedení nového supersportu zase o kus dále. Na již rozšířeném trhu elektromobilů tak bude i čistě elektrický supersport dávat větší smysl, s nižší úrovní kompromisů než doposud, například co se týče hmotnosti a dojezdu.

Budoucnost by tedy měla být pro elektrického duchovního nástupce R8 mnohem světlejší, na rozdíl od staré elektrické varianty R8 e-tron, kterou Audi v roce 2016 pro nízký zájem stáhlo z prodeje. Elektromobil si tehdy nenašel ani stovku majitelů.