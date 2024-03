S vylepšenou Škodou Enyaq v Alpách: Štěstí hrálo do karet, v Česku bychom ji takto neotestovali

Elektromobil v horách zní jako horor. My jsme si ale vytáhli tu nejdelší sirku - svítilo sluníčko a bylo krásně. Co tu budeme dělat?

Na tomhle místě jste si teď měli číst příběh o tom, jak jsme s elektrickými Škodovkami jezdili v alpských mrazech. Takže možná i to, jak jsme se belhali osmdesátkou po okresních silnicích, klepali se za volantem zimou v rukavicích a v čepici, a taky jak jsme se s ostatními novináři prali na nabíječkách o to, abychom si mohli auto nabít jako první a dostali se co nejdřív do hotelu na horký punč. A nebo by to bylo úplně jinak, protože Škoda Enyaq je fakt super auto, jak jsme zjistili během této akce, na které bylo 15 stupňů. Nad nulou…

Už jste určitě zaregistrovali, že Škoda Enyaq je teď mnohem lepší. Její vylepšené varianty 85 a 85x už můžeme normálně objednávat. Mají delší dojezd a vyšší výkon než verze 80 a 80x, ale nestojí víc peněz. Škoda nás trochu odvážně pozvala do Ženevy, abychom v okolí nový Enyaq vyzkoušeli. Počasí tak úplně nevyšlo, trasy však zůstaly stejné, takže jsme si mohli měřit spotřebu na klikatých horských pasech, kterých nebylo málo.

Nejdřív tedy auto. Verze 85 a 85x včetně výbavy Laurin & Klement nejsou faceliftem. Ten teprve bude. Vozy mají stejnou baterii o využitelné kapacitě 77 kWh s novinkou v podobě předehřívání baterie tlačítkem či zadáním nabíjecí stanice do navigace. Vzadu je pak nový elektromotor, který má místo 150 kW mnohem vyšších 210 kW. Zadokolka i čtyřkolka mají nyní v tabulce shodný udávaný výkon 210 kW, ačkoliv čtyřkolka má vpředu ještě 80kW asynchronní elektromotor.

Stranou nezůstalo ani RS, které posílilo na 250 kW (340 koní). Modelům to pomohlo v dynamice i s dojezdem na jedno nabití. Zadokolka 85 ujede 563 km na nabití, čtyřkolka 85x pak 536 km (hodnoty pro Enyaq, verze Coupé se lehce liší). Verze RS má udávaný dojezd 539 km a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy. Aby toho nebylo málo, měli jsme v rámci testovacích jízd k dispozici i originální příslušenství. Nosiče jízdních kol ani ochranné potahy zadních sedadel pro pejsky to ale samozřejmě nebyly.

Nový elektromotor Škody Enyaq

Výkon 210 kW (286 koní) je už hodnota jako u sportovních vozů. Elektromotor má vylepšené permanentní magnety rotoru, vylepšený a výkonnější pulzní měnič a optimalizované řízení provozní teploty s inteligentním chlazením. Tyhle věci z tiskové zprávy vám toho ale asi moc neřeknou, hodí se vám vědět, že Škoda Enyaq má nyní mnohem lepší pružnost a větší kopanec při akceleraci. Zatímco původní osmdesátka tak mohla působit ospale, 85 a 85x jsou nyní typické elektrostřely.

Naše vozy měly originální střešní boxy s aerodynamickým designem, které pojmou 512 litrů nebo klasické střešní nosiče, kam bylo možné upevnit lyže. Moje první rada zní - v případě, že chcete vozit lyže, snowboard nebo cokoliv jiného na střeše, jděte rovnou do boxu. Nosiče, přesněji uzamykatelné nosiče lyží, jsou fajn pro krátké převozy, ale s tím jak je enyaq tichý a všechny okolní ruchy vnímáte tak nějak víc, je šustění střešních nosičů k zbláznění. K ruce ale může být i vak na lyže do auta. Nový box je navíc největší, jaký kdy Škodovka nabízela a pojme sedm párů lyží nebo pět snowboardů.

A tak jsme měřili

Pak už jsme se pustili do měření. Škoda Enyaq 85x ve výbavě Laurin & Klement, to byl náš společník na cestu z hotelu v Ženevě do horského střediska Verbier. Na cestu dlouhou 153 kilometrů jsme vyrazili s 99 % baterie a čekalo nás stoupání z 550 do 1531 metrů. Dvě třetiny trasy byly takřka v rovině, poté začalo stoupání a posledních pár kilometrů jsme se museli prosekat velkým zatáčkovitým úsekem. Na hranici rychlostních limitů jsme do cíle dojeli se spotřebou 26,2 kWh/100 km a zbylo nám 46 % baterie, což podle palubního počítače odpovídalo dojezdu 196 kilometrů.

No a teď ta sranda, po cestě zpět jsme zatáčkovitý úsek takřka celý jen rekuperovali, osm kilometrů jsme tedy zdolali se spotřebou -27,3 kWh/100 km. Tohle auta se spalovacími motory neumí. Baterie byla na 49 % a dojezd činil 181 km. Následovaly rychlostní silnice a dálnice rychlostmi 80 až 120 km/h. Spotřebu za tuhle cestu jsme dostali na nulu po 33 kilometrech. 33 kilometrů jsme tedy měli zadarmo.

A jak jsme dojeli? 150 kilometrů jsme zdolali za hodinu a 54 minut, o čtyři minuty déle než cestu tam. Spotřeba však byla pouze 17,2 kWh/100 km a průměrná rychlost 78 km/h byla takřka stejná. Za celý den jsme tedy najeli 306 kilometrů s kombinovanou spotřebou 21,7 kWh/100 km. Zbylo nám 11 % baterie a dojezd 48 kilometrů. Teplota se však pohybovala okolo deseti stupňů, pod nulou by to samozřejmě vypadalo jinak.

Ani v tomto teplém počasí bychom se nedostali na avizovaný dojezd 546 kilometrů, ale i tak to bylo na auto se zimními pneumatikami, střešním boxem, náročnými kopci a poměrně svižným cestováním slušné. A auto jako takové? Enyaq má fantastický vláčný podvozek, přehledný interiér a ten nový zadní elektromotor je je mimořádně povedený. Enyaq však není vyloženě dynamický, a to ani ve verzi RS. S hmotností přes dvě tuny se o to ale ani nepokouší.

Enyaq RS jsme si vyzkoušeli také, jeho 250 kW je znát, rozdíl oproti výkonově slabším verzím pocítíte, ale když už se rozjedete, musíte to všechno taky zastavit. Vzadu máte stále bubnové brzdy, vpředu jsou kotoučové s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny. RS má nepatrně větší rozchod kol něž ostatní verze a shodný točivý moment s verzemi 85. Vpředu má zavěšení McPherson, vzadu víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny. Vpředu i vzadu jsou zkrutné stabilizátory. Tato podvozková výstroj je shodná pro všechny verze.

Verze RS tu není od toho, abyste s ní sportovali. Zatímco z Octavie udělala před faceliftem tato verze takový příjemný grand tourer, který v zatáčkách nebyl úplně k zahození, i když stále tak trochu pasivní, Enyaq RS působí spíše jako takový paket, aby vůz mohl vypadat trochu drsněji, více vás mačkal do sedadla během potřeby prudké akcelerace a taky abyste si mohli dát na auto tu jedovatou zelenou. Pokud si do zatáčky přivezete více rychlosti, začne se auto lehce žvýkat a tahat vás po tečně ven. Jeho vysoká hmotnost je všudypřítomná, 2251 kg neokecáte.

I Enyaq RS chce tedy být komfortním cestovním autem a jde mu to dobře. Pokud vás ale přepadnou choutky jet s ním trochu svižně, musíte si dávat pozor na fyziku. Obecně se pak toho Škodě Enyaq po modernizaci vytknout nedá, povedl se i nový software s přehlednými ikonami, skvělým rozlišením a takřka nerušeným chodem. Auto jako takové je nyní silnější, dojede dál a velmi snadno se ovládá. Škoda, že tepelné čerpadlo je za příplatek 30.500 Kč a není součástí základní výbavy.