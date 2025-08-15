S tímto jezdil Iron Man, než přesedlal na Audi. Pod kapotou má techniku původní Hondy NSX

Před tím, než superhrdina Iron Man, respektive Tony Stark přesedlal v následných filmech  Marvelu již výhradně na „product placement“ od Audi, v původním blockbusteru Avengers (2012) jsme jeho představitele Roberta Downeyho Jr. mohli zahlédnout také za volantem roadsteru Acura NSX. | Acura NSX Roadster „Stark 33“ (Avengers, 2012) Zdroj: Acura

Daniel Fuglevič
15. srpna 2025

Kdo by to řekl, že filmová předzvěst tehdejšího hi-tech supersportu od Hondy najde základ v takřka 35 let starém předchůdci.

Před tím než superhrdina Iron Man, respektive Tony Stark, přesedlal v následných filmech  Marvelu již výhradně na „product placement“ od Audi, v původním blockbusteru Avengers (2012) jsme jeho představitele Roberta Downeyho Jr. mohli zahlédnout také za volantem roadsteru Acura NSX. Koncept otevřené verze tehdy nadcházejícího hybridního supersportu bude nyní americká odnož Hondy vystavovat na přehlídce The Quail během automobilového týdne v Monterey, a příští rok ho plánuje nabídnout veřejnosti.

Kromě toho, že se druhá generace Hondy/Acury NSX nikdy Roadster varianty v produkci nedočkala, tento koncept vytvořený čistě pro filmové účely taky skrývá v celku kuriózní techniku. Hybridní twin-turbo V6 sériové NSX, který byl teprve vyvíjen a který by futuristickému designu sedl samozřejmě nejvíce, tu totiž místo nenašel.

Acura upřesňuje, že koncept Roadsteru byl postaven na základě první generace NSX, a to konkrétně na již silně ojetém kousku z roku 1991 se zhruba 405.000 kilometry na budíku. Určitá pocta originálu byla jistě na místě, údajný důvod využití staré NSX však vyznívá od tvůrců ještě úžasněji: „Věděli jsme, že to musí být pro natáčení spolehlivé vozidlo, ne jen statický model, a nenapadlo nás žádné jiné auto, které by bylo spolehlivější než původní Acura NSX,“ říká Dave Marek, tehdejší kreativní ředitel značky.

Roadster vycházející z původního konceptu NSX druhé generace (2012) navrhlo designérské studio Acury v Los Angeles, přičemž samotnou stavbu vozu měla na starosti společnost Trans FX, zabývající se mimo jiné výrobou filmových vozů pro Hollywood. Karoserie je ručně vyrobena ze sklolaminátu a originální šestiválec, platformu a také kompletní interiér z první NSX zde doplňují snížený podvozek, 18palcová kola, skořepinová sedadla a newyorská registrační značka „Stark 33“ stejně jako ve filmu.

V Monterey se nyní koncept NSX Roadster objevuje na veřejnosti poprvé po více než deseti letech, a to u příležitosti oslav 35. výročí první generace NSX (ta zde bude samozřejmě vystavena taktéž). Během výstavy už navíc Acura přijímá předběžné nabídky od zájemců, jelikož příští rok plánuje Starkovu NSX prodat v aukci, jejíž výtěžek zamíří na charitativní účely.

Zdroj: Acura | Zdroj videa: Honda

Japonská Honda vedle automobilů a motocyklů vyrábí také samostatné motory, elektrogenerátory nebo zahradní techniku. Společnost založil v roce 1948 Soichiro Honda. Od roku 1950 to je největší světový výrobce motocyklů.

