S řidičáky to všechno může být jinak! Mladé zaženou mezi kamiony, senioři si připlatí. Prý kvůli bezpečnosti

Evropská parlament opět projednává možnou novelu zákona o řidičských průkazech, respektive skupině B. Mladým řidičům by se vidina svobodného ježdění opět zkomplikovala. Také seniorům by přibyly povinnosti a výdaje.

Evropský parlament v úterý projednával návrh novely zákona o silničním provozu, který by opět upravoval podmínky pro čerstvé řidiče a seniory. Podle článku zveřejněného německým AutoBildem jde o revizi směrnice 2006/126/ES z roku 2006 týkající se řidičských průkazů. Hlavním cílem je iniciativa „Vision Zero“, skrze níž si Evropská unie klade za cíl dosáhnout k roku 2050 nulových úmrtí na silnici.

Novela zatím nebyla schválena, takže její finální podoba ani potenciální termín platnosti nejsou známy. Pokud ale projde, stane se závaznou pro všechny členské země, tedy i Českou republiku. Pojďme se podívat, s jakými body novela pracuje. Blíže je představila francouzská politička Karima Delli ze strany Zelených.

Začneme u čerstvých absolventů autoškol. Ti by směli jezdit maximální rychlostí 90 km/h. Tedy na dálnici by se museli držet v pravém jízdním pruhu spolu s kamiony, což je samo o sobě diskutabilní, zvláště když většinou pojedou v menších vozech, které může řidič kamionu snadněji přehlédnout. Další omezení spočívá v zákazu jízdy v noci. Na silnice by se začátečníci mohli vydat jen od 6 hodin ráno do půlnoci. Po uplynutí „zkušební doby“ přijde další zkouška po jejímž absolvování se hranice posunou.

Pro starší řidiče budou platit přísnější pravidla ohledně prodlužování řidičských průkazů, respektive jejich způsobilost usednout za volant. Po dovršení 60 let budou muset na posudkovou lékařskou a psychologickou prohlídku po sedmi letech. Od 70 let po pěti letech a po 80 letech každé dva roky. Periodické návštěvy u lékaře si budou hradit sami.

Asi nejvíce diskutovaným návrhem je snížení váhového limitu skupiny B ze 3500 kg na 1800 kg, a to v době, kdy jsou moderní automobily kvůli bateriím čím dál těžší. K tomu se ještě přidává omezení maximální rychlosti na 110 km/h. Cestou ke svobodnému řízení, jak ho známe dnes s klasickým „béčkem“, by vedlo rozšíření na skupinu B+ možné od 21 let.

Smyslem prý je, aby se mladým řidičům nedostaly do ruky velké a rychlé automobily. Váhový limit je ale hodně přísný, protože by vylučoval i normální auta jako Hyundai Ioniq 5 nebo Volkswagen ID.3, která často figurují jako druhé auto v rodině. To je hodně demotivující jak pro mladého řidiče, tak rodiče, který by musel kupovat třetí, ještě menší auto na první tři roky. A to udělá jen málokdo.

Na novelu se hrne kritika i zevnitř Evropského parlamentu. Prý mladé řidiče omezuje příliš radikálně a ze strany Zelených jde o alternativní cestu k plošnému omezení rychlosti pod záminkou bezpečnosti. Navíc je to další útok na peněženky Evropanů, protože budou muset platit více zkoušek. Mladí řidiči jsou závislí na zkušenostech, proto zrušení možnosti plnohodnotně řídit s doprovodem není správné. Strana Zelených byla rovněž nařčena z nepřímého potlačování individuální mobility. Novela tak zřejmě vzbudí značný odpor a bouřlivé diskuze.