S novým Renaultem Rafale poprvé v Česku! Své role se chopil důstojně, základní motor mu stačí

V poslední době se s novými modely automobilky Renault roztrhl pytel a českou premiéru si nyní odbyl další kousek. Ten asi úplně nebude trhat rekordní prodeje, ale podle mě si zaslouží velkou porci pozornosti. Je to totiž nová vlajková loď která odkazuje na letectví a značka s ní míří třeba proti DS7, Alfě Romeo Tonale nebo Peugeotu 3008 GT. Rafale je pak příbuzné s modelem Espace, který zase míří proti Škodě Kodiaq nebo Peugeotu 5008.

Nejde o auto z rozmaru, ale je to odpověď na rostoucí poptávku právě v tomto segmentu, kde je silná především firemní klientela. Jméno Rafale si automobilka půjčuje ze své minulosti, nesl jej úspěšný rekordní letoun Caudron C.430 Rafale (společnost Caudron koupil v roce 1933 Louis Renault). Spojení automobilů a letadel vždy fungovalo minimálně u fajnšmekrů, tak uvidíme, co zákazníci řeknou na tuto novinku.

Design je naživo fantastický, především v modré barvě Sommet. Abyste věděli, že sedíte v něčem unikátním, je Rafale vybaven několika zajímavými prvky, které Renault do svých vozů nyní aplikuje, jako novou uvítací znělkou od skladatele Jeana-Michela Jarreho. Ve výbavě esprit Alpine je v opěrce předního sedadla logo značky Alpine, které je podsvícené a pulzuje, když k autu jdete. Infotainment má podporu aplikací od Googlu včetně navigací a střešní okno má elektronickou funkci na přechod mezi mléčným a čirým. Jsou to možná drobnosti, ale velmi milé. Uvnitř jsou také vytříbené materiály jako přírodní břidlice nebo z 60 % recyklovaný Alcantara.

Interiér se nijak dramaticky neliší od ostatních nových modelů značky. Rozvržení podélného digitálního přístrojového štítu a vertikálního infotainmentu je uživatelsky přívětivé. Přístrojový štít má navíc moc hezkou grafiku a jednoduché ovládání na pravé části volantu. Jen infotainment chce cvik, třeba pokud jste zvyklí si za jízdy opřít ruku o horní hranu a ovládat ho palcem, protože zde je to samozřejmě kvůli vertikalitě trochu složitější. Dále potěší třeba zachování tlačítkového ovládání klimatizace.

Vůz stojí na platformě CMF-CD a oproti Espacu má širší rozchod kol o 20 mm. Obouvá také širší pneumatiky 245/45 R20. Délka 4,7 metru je už poměrně dost, Renault však garantuje průměr otáčení 10,4 metru. Vsadil totiž na obratnost a vůz obdařil natáčením zadní nápravy 4Control Advanced, které je zdarma pro výbavu Esprit Alpine a za příplatek 40.000 Kč pro základní výbavu Techno. Dále má vůz pouze 2,33 otáček volantu.

Oproti třeba Australu má pak Rafale účinnější a rychleji reagující podvozek na náklony v zatáčkách. Na jejich potlačení mají také vliv sportovní přední sedadla, která skutečně velmi příjemně drží, ale během 60 km dlouhé testovací jízdy jsem se nedokázal kamarádit s trochu předsazenou hlavovou opěrkou. K pobytu na palubě se pak ještě hodí zmínit, že asistenční systémy můžete vypnout dvojitým kliknutím na tlačítko vlevo od volantu, respektive si navolíte svůj individuální režim, kde můžete mít vypnuté hlídání jízdních pruhů nebo pípání při překročení rychlosti.

Rafale sice nemá takový výkon, jako jeho jmenovec z 30. let, ale v Renaultu se skutečně snažili a dali mu to nejlepší, co mohli. I tak to ale někomu samozřejmě přijde málo. Pod kapotou je totiž tříválcový spalovací motor o objemu 1,2 litru, který sám o sobě dává 96 kW (130 koní) při 4500 otáčkách. Pomáhají mu však elektromotor a startér-generátor, které berou energii z 2kWh akumulátoru. Celkem je to 200 koní, které se přenášejí na přední kola přes multimódovou převodovku, který má čtyři stupně pro spalovací motor a dva pro elektromotor.

Později v tomto roce dorazí ještě plug-in hybridní čtyřkolka s kombinovaným výkonem 300 koní a dojezdem na elektřinu až 100 kilometrů. Kombinovaná spotřeba má být 0,7 l/100 km. Já jsem se s prozatím jedinou motorizací bez externího nabíjení dostal na 6,2 l/100 km během kombinovaného provozu, kde byl ale velký podíl dálnice. Dynamika je skvělá, ale při akcelerací z vyšších rychlostí je cítit, že máte pod kapotou pořád jen jedna-dvojku. Elektromotory samy o sobě pak nejsou tak silné, aby dělaly s autem zázraky.

Prvotní odšťuch z křižovatky na elektřinu je samozřejmě parádní a dnes už celkem vydařené i připojení spalovacího motoru, že vám do toho během rozjíždění necukne. Samotná převodovka by pak ale vyžadovala možná ještě trochu péče, občas na ni čekáte a sem tam přemýšlí, co má vlastně dělat. Je to jednoduše komplikované ústrojí. Je však nutné vypíchnout vynikající komfort na českých silnicích. Celkový komfort cestování pak jen trochu narušuje vyšší aerodynamický hluk při dálničních rychlostech.

Renault Rafale má ceníkovou cenu pod milion korun. V případě výbavy Esprit Alpine je to 1.099.000 Kč. Navíc máte teď na obě výbavy 30.000 Kč akční slevu. Plug-in hybrid bude přirozeně dražší, i když bude mít o sto koní víc. Pokud ale nechcete nabíjet a dynamiku navíc oželíte, je Rafale moc fajn autem. Více se ale dozvíme až po týdenním testu.