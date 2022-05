S novým Renaultem Megane E-Tech poprvé v Česku: Plní, co slibuje! Na naše silnice dobře zapadne

Elektrický hatchback pro masy dnes na trh uvádí kdekdo. Názvem Megane se Renault evidentně snaží vysvětlit, kam jeho novinka patří, ale toto nemá s klasickým modelem nic společného.

Vítejte do současnosti. Auta jakéhokoliv druhu nejsou levná, elektromobily se dají velmi rychle nabít a jejich dojezd stačí 90 procentům motoristů při každodenním užívání. Téměř každá větší automobilka má model „pro lidi“ a Renault pro ten svůj zvolil tradiční označení Megane. Třeba Volkswagen na to šel opačně – jeho masovkou má být ID.3 poté, co skončilo označení e-Golf u předchozí generace elektrovozu.

Pro francouzského výrobce může název Megane lidem srozumitelněji vysvětlit, co má být alternativou klasického modelu segmentu C, ale jde o zcela jiný a nový druh. Stojí na modulární platformě CMF-EV, která umožňuje nasadit velmi krátké převisy, v rámci rozvoru pojme pouze 11 centimetrů vysokou baterii a dovoluje i použití druhého elektromotoru pro pohon zadní nápravy, což nyní využívá sesterský Nissan u svého modelu Ariya.

Renault Megane E-Tech Electric, nebo jak je v našich končinách poněkud krkolomně označován Megane E-Tech 100% elektrický, je tím nejmenším, co se dá na CMF-EV postavit – automobilka mimochodem připravuje o něco větší vůz, který nabídne dojezd k šesti stovkám kilometrů. Elektrický Megane je u nás k dostání v základním provedení s 40kWh baterií, výkonem 96 kW/130 k a 250 Nm, nebo v námi vyzkoušené verzi s 60kWh akumulátorem v kombinaci se 160 kW/220 k a 300 Nm. Menší baterie má nabídnout 300 kilometrů dojezdu a lze ji dobíjet 85 kW, větší pak dle WLTP ujede 450 kilometrů a umí se krmit až 130 kW.

Jedeme do Olomouce!

Jdeme to vyzkoušet. Čeká nás cesta z Průhonic u Prahy do Olomouce v silnější verzi s větší baterií, na níž si primárně vyzkoušíme, kam se dá dostat se spotřebou. Pro úplnost, trasa vede skrze Český Brod, poté po dálnici D11 a následně kousku hotového úseku D35, přes Vysoké Mýto, Moravskou Třebovou a Mohelnici – ideální kombinace okresek, autostrád, uzavírek, občasných kolon i převýšení.

S trochou snahy, prací s nastavitelnou úrovní rekuperace skrze pádla pod volantem, občasným zapínáním klimatizace a lehkou nohou na plynu dokončujeme zhruba 250km úsek s 11,8 kWh/100 km. Což je hodně slušná hodnota, která potvrzuje, že elektrický Megane v tomto zdaleka nejdůležitějším ohledu, čili dojezdu, umí splnit to, co slíbil. Ale co když jedete jako normální člověk bez eko-režimu v palubním nastavení i v hlavě, se zapnutými komfortními prvky a bez vzteku pokaždé, když musíte zbytečně brzdit před zaplněným kruhovým objezdem? Jde o zcela normální způsob dopravy, v rámci nějž se s klimatizací nebo topením, masáží zad skrze opěradlo a při běžných rychlostech 50/90/130 km/h můžete pohybovat okolo 15,7 kWh/100 km.

Po usednutí za volant se před vámi v této vrcholné verzi rozsvítí digitální přístrojový štít s rozlišením 1920 na 720 pixelů a na výšku postavený infotainment s 1250 na 1562 pixely. Systém je postaven na operačním systému Android, proto zde bude doma každý, kdo využívá služby Googlu a jeho map. Vše startuje rychle, grafika je ostrá a přehledná a systém dlaždic s hlavním zobrazením zvolené funkce v horní části ovládne každý. Na displej před řidičem si můžete nechat zobrazit budíky, minimalistické údaje nebo rovnou mapu. Středová obrazovka je natočena směrem k řidiči a pod ní najdeme kolébkové přepínače a tlačítka pro komandování teploty klimatizace, ohřevu předního či zadního skla nebo směru foukání – díky za ně.

Pod středovým displejem se nachází polička s indukčním dobíjením chytrých telefonů – pod obrazovkou je k jejímu dnu málo místa, takže vyjmout větší smartphone je (možná schválně) za jízdy dost složité, do prostoru vystupující okraje této poličky pak mohou utiskovat nohy spolujezdce. Na levé straně pod volantem najdeme rovnou tři ovládací prvky, ale neděste se – v horní části je volič jízdních režimů (D/P/R/N), uprostřed stěrače a ostřik skla, ve spodní části výstupek pro řízení rádia. Vše přejde rychle do krve i pokud nevlastníte starší či aktuální Renault. Na pravém ramenu oválného volantu máte přepínač palubního počítače a audio/komunikačních funkcí, vlevo tempomat. Na palubní desce u levých dveří je pak tlačítko vedení v jízdním pruhu a dokonce i nastavení jasu podsvícení. Máme zde i digitální zpětné zrcátko s dobrým obrazem.

V pohybu se Megane Electric chová zcela sebevědomě – tempo nabírá přesvědčivě a zároveň na pokyny plynem nereaguje zbrkle. Zpomalování se dá příjemně dávkovat pedálem či skrze rekuperaci, nastavitelnou pádly pod volantem ve čtyřech krocích. V nejintenzivnějším režimu je brzdění elektromotorem velmi důrazné, ale neprobíhá do úplného zastavení, není tedy možné ovládat vůz jednopedálově. Při točení volantem se příliš nenadřete – od dorazu k dorazu má zhruba 2,3 otáčky a řízení je tak skutečně svižné, naštěstí bez cukání ze strany na stranu při jemných povelech.

V tempu jsou znát dobré odhlučnění i nízký aerodynamický odpor, auto zůstává tiché i na dálnici i přesto, že má poměrně rozměrná vnější zpětná zrcátka. S výjimkou základní verze jezdí na 20“ kolech s pneu 215/55, přední náprava je typu pseudo McPherson a vzadu máme multi link. Jako celek je Megane konzistentně pohodlný, nerovnosti zvládá bez ran či poskakování, což dobře ladí s tichým a kultivovaným projevem.

Z hlediska jízdních asistentů spadá do úrovně 2 a volant můžete pustit až na půl minuty, na tempomat umí zpomalit i do úplného zastavení a rychlost přizpůsobuje jak značkám, tak terénu – zpomalí před prudkými zatáčkami nebo kruhovými objezdy. Vedení v jízdním pruhu ke své práci nepotřebuje značení na silnici, ale i s ním zatím nepracuje zcela optimálně – v jistých případech vás stahuje k pravému okraji vozovky a dokonce i na plnou čáru, aby vás pak vyzvalo k převzetí řízení. Snad to půjde vyřešit aktualizací, které naštěstí probíhají „vzduchem“ a ne v servisu.

Závěr

Elektrický Megane tedy nejen vypadá, ale i funguje opravdu moderně. I bez větší snahy ze strany řidiče ujede tolik, kolik od něj čekáte, snadno se obsluhuje a uvnitř působí díky své bohaté výbavě a modernímu infotainmentu a jeho funkcím jako auto, za které dáváte minimálně 900 tisíc korun. Tiché cestování bez velkého strachu o dojezd může být konečně tím správným argumentem, proč přesedlat na volty a ampéry i v této kategorii.