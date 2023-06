S novým Porsche Cayenne v terénu i na okruhu: Na těchto místech ho těžko někdy uvidíte

Třetí generace Porsche Cayenne prošla faceliftem a víme o něm už takřka vše. Zbývalo nám tak pouze první svezení, ke kterému nyní došlo, a to se vší parádou.

Kde? Co?

Na první pohled facelift asi nepoznáte, Cayenne vypadá skoro stejně jako před šesti lety. Drobnými retušemi ale prošly nárazníky, kapota i víko zavazadelníku. Poznávacím znamením tak budiž přední nárazník s křidélky přes boční nasávací otvory, podle kterých facelift bezpečně poznáte. Uvnitř je odhalení novinky snazší - volič převodovky zmizel ze středového tunelu a je nyní vpravo pod volantem jako u elektromobilů. Jiné jsou i výdechy ventilace a samozřejmě možnost obrazovky pro spolujezdce vpředu, ale jinak jsou to opět drobné retuše, stejně jako zvenku.

Ale kvůli novému voliči převodovky a nárazníkům se tentokrát evropská tisková konference nekonala, i když to se také stává. V Porsche jsou na nový Cayenne pyšní, a to dokonce tak, že nás zástupci pozvali do Lipska, kde se vyrábí Macan a Panamera, ale je tu také testovací centrum, abychom Cayenne vyzkoušeli na okresních silnicích, v terénu, ale také na okruhu. To vše v jednom napěchovaném dni. Ty největší změny totiž na Cayennu nejsou vidět - měli je na starosti chytří lidé s laptopy a závodními rukavicemi. Pokud je totiž na autě něco skutečně nového, tak to poznáte za volantem.

Skvělý nesmysl

Pojem sportovní SUV nedává žádný smysl, funguje tak ale třeba Porsche Macan a dle mnohých také Alfa Romeo Stelvio. Už od počátku se sportovní automobilky snaží své SUV připodobnit sportovním modelům. V každé tiskové zprávě týkající se omlazení nebo nové generace se tak dočítáme o tom, jak se ladil komfort a schopnosti při sportovní jízdě, což jsou v podstatě protiklady. Nový Cayenne je v základu na železu, respektive nemá vzduchový podvozek, zato má ale aktivní tlumiče PASM, které nově dokáží lépe vypíchnout rozdíly mezi jízdními režimy Sport Plus a Comfort.

Velkým přepracováním ale prošel také příplatkový vzduchový podvozek, který má nyní ještě větší rozpětí. Systém aktivních tlumičů PASM je pak poprvé napojený na tlačítko Sport Response na volantu. Po jeho stisknutí se po dobu dvaceti sekund napruží jak motor s převodovkou, tak i podvozek. Cayenne má i nové pneumatiky Continental, kdy dvaadvacítky obouvají rozměr 285/40 vpředu a 315/35 vzadu. Společně s tím bylo překonfigurované uzavírání diferenciálu a systém vektorování točivého momentu PTV Plus. Ve spojení se vzduchovým odpružením pak můžete mít i řízení kol zadní nápravy.

Suma sumárum jsem se prostě nestačil divit, jak nový Cayenne jezdí. Čtyřlitrový osmiválec verze S o výkonu 474 koní při 6000 otáčkách je ve spojení s osmistupňovou převodovkou přesně tou konfigurací, kterou bych bral. Hlavně potěší, že předchozí S mělo motor V6, ale teď je to V8 se dvěma turby, což přidává na dynamice, zvukovému projevu a především prestiži. Co na tom, že vrcholná verze Turbo GT se bude nabízet mimo trhy EU, majitelé posiloven si je sem stejně dokáží dotáhnout a zbytku Evropy verze S určitě bohatě postačí.

V testovacím a zážitkovém centru automobilky v Lipsku jsme nejprve najeli na trať, kdy jsme sice neměli konfiguraci s ikonickou zatáčkou do kopce, ale naše zjednodušená verze na vyřádění a poznání auta bohatě stačila. Porsche si muselo hodně věřit, když nás jako první vzalo s SUV na okruh a nechalo instruktora jet jako kdyby ho honil berňák. Jenže přesně tam se ukázalo, jak Cayenne funguje. Samozřejmě, že je těžký, můj osmiválec vážil 2,2 tuny, ale perfektně zde vyniklo, jak se ladičům podařilo omezit pohyby karoserie a další negativní vjemy, kterých se SUV při rychlé jízdě dopouštějí.

Cayenne má skvělé řízení (ostatně jako každé Porsche) a nepřekvapí vás kolébavými pohyby v technických pasážích. Můžeme mu věřit a zcela se opírat do pneumatik. Samozřejmě, že gumy začaly při vyšší nájezdové rychlosti kvílet, ale nikdy jsem neměl pocit, že by se mi auto chtělo pod rukama někam spakovat. To samé platí o nedotáčivosti - když už na ni dojde, prostě mu uberete a on se ochotně stočí zpět do správného směru. Zním teď asi jako blázen, když velebím 2,2 tunové SUV za jízdní vlastnosti na okruhu, ale když teď aktuálně jezdím v osmiválcovém Range Roveru Sport, který se po sešlápnutí pedálu plynu zvedne jako pobídnutý kůň, doceňuji naladění Porsche ještě více.

Jasně, že by bylo víc fajn, kdyby po nás hodili klíče od základního Caymana a nechali nás hodinu jezdit. Cayenne totiž ani tak na okruh nepatří, není tam doma. Ale když už to uděláte, určitě si pak řeknete: „Fajn, tohle není špatné, jsem rád, že se tady moje auto chová do takové míry, kdy nedělá své značce ostudu.“ Od takového auta ale asi budete primárně chtít, aby bylo pohodlné. A je, jen hezky po stuttgartsku - nerovnosti nežehlí zcela, jen vás nechá si je letmo přečíst, ale bez tupých ran a dalších nepříjemností. A když se uklidníte, spadne spotřeba osmiválce pod jedenáct litrů.

A terén? Off-roadové centrum v Lipsku vypadá na první pohled hrozivě, čeká na vás mnoho převýšení, sjezdů, klopených zatáček a dokonce i brodění. Cayenne ale všechno projel prakticky bez zaváhání, což můžete vidět na fotografiích nahoře. Se vzduchovým odpružením máte přední nájezdový úhel 21,2 stupňů, světlou výšku v režimu Off-road 238 mm a brodivost 530 mm. Na SUV jsou to dobré hodnoty, ale do terénu Cayenne primárně prostě není, i když se v něm neztratí. Nicméně takový Land Rover Defender má nájezdový úhel 31,2 stupňů, světlost 290 mm a brodivost až 900 mm, a to je to auto, po kterém půjdete, když budete chtít dovádět v terénu.

Jenže takový je prostě úděl SUV - dělat všechno, ale nic úplně na sto procent. Nový Cayenne zvládne terén i dynamickou jízdu bez ztráty kytičky. S tím novým naladěním podvozku mu to prostě jde a ještě více tak nyní odpovídá zkratce SUV - sportovní užitné vozidlo. Zároveň umí jezdit mimořádně komfortně, s relativně nízkou spotřebou a pohodlně odveze pět lidí klidně přes celou Evropu. Vše podstatné, co na faceliftu poznáte, se odehrálo v ladění auta. Už předchozí Cayenne byl skvělý, ale ten aktuální to dokázal posunout na další úroveň. Základní cena S je 2.718.231 Kč, šestiválec koupíte za 2.248.800 Kč.

Porsche Cayenne 2023: technické údaje a české ceny Verze Cayenne Cayenne S Cayenne E-Hybrid Objem [ccm] 2995 3996 2995 Počet válců 6 8 6 Výkon [kW/ot.min] 260/5400-6400 349/6000 224/5400-6400 T. moment [N.m] 500 600 420 Elektromotor [kW] - 130 Kombinovaný výkon [kW] - 346 Zrychlení [s] 6,0 (5,7) 5,0 (4,7) 4,9 Max. rychlost [km/h] 248 273 254 Hmotnost [kg] 2055 2160 2425 Objem nádrže [l] 75 90 75 Spotřeba [l/100 km] 10,8 - 12,1 12,4 - 13,4 1,5 Dojezd EV [km] - 74 Cena [Kč] 2.248.800 2.718.231 2.610.260 *údaje s paketem Sport Chrono