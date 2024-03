S novým Fordem Tourneo Courier poprvé v Česku: Spotřebou překvapí, prostorem ohromí

Pokud se v názvech a modelech rodinných velkoprostorových Fordů trošku ztrácíte (nejste sami), vězte, že nabídka je strukturována následovně: Toto Tourneo Courier představuje základ nabídky, kousek nad ním stojí Tourneo Connect na bázi Volkswagenu Caddy a vrchol tvoří až osmimístné Tourneo Custom.

Courier je originální konstrukcí Fordu, vyrábí se v Rumunsku ve městě Craiova, stejně jako po technické stránce spřízněný model Puma. Zatímco užitkové provedení můžete dostat i s 1,5litrovým dieselem se 74 kW a litrovým tříválcem EcoBoost s totožným výkonem, civilní verze dostává silnější variantu benzinové jednotky s 92 kW. V nabídce je také elektrické provedení se 100kW elektromotorem. A když už jsme zmínili větší model Connect, pojďme srovnat jeho rozměry ve standardní i prodloužené verzi s touto novinkou:

Model Tourneo Courier Tourneo Connect Grand Tourneo Connect Délka (mm) 4344 4501 4854 Šířka (mm) 1876 1931 1931 Výška (mm) 1836 1833 1836 Rozvor (mm) 2690 2755 2970 Objem kufru (l) 570-2162 1213-2556 1720-3105

Jak vidíte, velikostní rozdíly jsou dostatečné, aby si vozidla „nelezla do zelí.“ Tourneo Courier působí naživo o trochu jinak než na fotografiích. Na první dobrou vás možná překvapí jeho velice rozumná délka, kombinovaná s krátkými převisy. Na výšku a šířku ale působí impozantně, vertikální stavba karoserie zaručuje hodně místa pro posádku (maximálně pětičlennou) i náklad.

Model s nímž jsme měli tu čest během národní premiéry v okolí Prahy, je nejvyšší výbava Active ze tří dostupných, o stupeň níže stojí provedení Titanium a základ se jmenuje Trend. Active poznáte podle oplastování blatníků, specifické čelní masky, stříbřitých prvků předního i zadního nárazníku a dvoubarevného lakování. K hranatým tvarům se tyto dobrodružně laděné prvky hodí, autu s téměř kolmou přídí i zádí dodávají šmrnc.

Model Převodovka Výbava Cena bez DPH Cena s DPH 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 6st. manuální Trend 526 200 Kč 636 702 Kč 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 6st. manuální Titanium 556 700 Kč 673 607 Kč 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 6st. manuální Active 586 400 Kč 709 544 Kč 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 7st. automatická Trend 576 200 Kč 697 202 Kč 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 7st. automatická Titanium 606 700 Kč 734 107 Kč 1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 7st. automatická Active 636 400 Kč 770 044 Kč

Vnitřek je poměrně plastový, ale působí robustně a seskládán je hezky. Před řidičem se v každé výbavě nachází bez příplatků 8palcový digitální přístrojový štít, infozábavní systém SYNC4 má displej o shodné úhlopříčce a také jej najdeme u všech verzí. Umožňuje bezdrátové připojení chytrých telefonů přes Apple CarPlay i Android Auto, ve výbavě Active je jeho součástí i vestavěná navigace v rámci paketu Technology 3.

Odkládacích prostorů je zde hojnost – posádka vpředu má nad hlavou polici, ve středovém tunelu je několik prohlubní, telefon se dá uložit do přihrádky před řadicí pákou nebo voličem automatu. Nad hlavou je vpředu skutečně štědré množství místa, vzadu to samé. Sedadla druhé řady jsou dělená v poměru 40:60, jejich sedák je možná trochu blíže k B sloupku, než by bylo zdrávo, ale s místem pro nohy je vše v pořádku. Opěradla se dají se sklopit nebo složit a překlopit směrem dopředu, čímž vznikne skutečně působivý přepravní prostor á la dodávka.

Kufr má ale i ve výchozí konfiguraci velmi solidní objem, šikovně nízko uloženou podlahu pravidelných tvarů a také užitečné poličky plus velkou výklopnou schránku po stranách. S podchozí výškou otevřených pátých dveří ale mohou mít menší problém lidé s výškou přes 180 centimetrů.

Na projížďku bereme verzi se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Už po prvních metrech je patrné, že z místa řidiče je velmi dobrý výhled dopředu i do stran skrze velká okna. Sedíte celkem blízko k přídi, takže rohy hranaté karoserie vidíte krásně, obecně máte skvělou představu o tom, kde Tourneo Courier začíná i končí. Kombinace tříválce s dvouspojkovým automatem je velmi pohodová, kvalty se mění rychle a plynule.

Spotřeba je přitom velice příznivá, od kolegů s lehkou nohou na plynu zaznívaly dokonce údaje okolo 5,2 l/100 km. Za jízdy si všimnete, že odpružení není žádná trampolína, je sice tužší než třeba u obligátního Berlinga, ale v zatáčkách snese i hrubší zacházení. Síla a pružnost motoru nechybí, ale otázkou je, jak bude zvládat, až takto prostorné vozidlo pořádně naložíte lidmi i věcmi – na to si počkejte na regulérní test.

Nicméně takto při prvním seznámení působí Fordí novinka jako velice příjemné rodinné auto s hodnotnou a užitečnou výbavou, velepraktickým vnitřkem a srozumitelným ovládáním – až na jednu výjimku. Opravdu musí být klimatizace ovládaná přes displej, navíc když se do příslušné nabídky musíte dostat skrze tlačítko?