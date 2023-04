S novou vychytávkou Fordu Mustang můžete snadno vytočit sousedy. Osmiválec lze túrovat na dálku!

Nová verze osmiválcového sporťáku představuje další ze svých zajímavých funkcí. Je možná zbytečná, ale extrémně vtipná.

Kdo by nemiloval zvuk vytočeného osmiválce? Nyní si jej můžete užívat novým způsobem a oblažit jím i své okolí. Jmenuje se Remote Rev a je integrována přímo do klíčku k aktuální verzi Fordu Mustang, nepotřebujete k ní proto žádnou aplikaci v chytrém telefonu. Dostupná je u všech verzí s motorem V8 s automatickou převodovkou a také na čtyřválcových 2.3, pokud mají aktivní výfuk.

Funguje to následovně: Na klíči stisknete tlačítko odemykání a poté dvakrát za sebou čudlík pro dálkový start. Remote Rev spustíte odemčením a následovným uzamčením, pětilitrová strojovna zaburácí v dvou tisících otáčkách. Je to málo? Ještě jste nevzbudili souseda? Tak opakujte poslední krok, motor vyskočí do čtyř a poté pěti tisíc otáček, přičemž si hezky odfrkne do výfuků.

Na Twitteru, kde se Ford novou funkcí pochlubil, se objevují prakticky jen pozitivní reakce. Sledující ji považují za roztomilou blbůstku a kupodivu se zatím nikdo neptá, jestli bude možné na dálku také urazit zadní kolo o obrubník při akčním odjezdu z akce typu „Kafe a káry,“ což je vcelku rozšířený nešvar mezi majiteli Mustangů.