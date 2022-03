S novou Dacií Jogger 1.0 TCe poprvé v Česku: Za ty peníze dneska nic praktičtějšího nekoupíte!

Dacia si v Česku v posledních letech vybudovala hodně silnou pozici a dnes nabízí auta, o kterých se nám dříve ani nezdálo. Nový Jogger kombinuje vlastnosti crossoveru, MPV i kombíku. Jak to funguje, jsme už poprvé vyzkoušeli také na českých silnicích.

Na tohle auto jsem od září loňského roku čekal jako na smilování. Nový Jogger je totiž jedním z pilířů transformace automobilky Dacia, která sice stále klade velký důraz na dostupnou techniku, ale už dlouho ji nelze považovat za výrobce, který nízkým cenám podřizuje naprosto všechno. Vždyť modely Duster, Sandero i Logan jsou dnes dobře vypadající, dostupné a výborně fungující auta pro normální lidi, za která se rozhodně není třeba stydět.

Novinkou v portfoliu Dacie je model Jogger. Tato 4,5 metru dlouhá kombinace kombi, SUV a MPV stojí na platformě CMF-B (shodná s modely Sandero a Logan), aktuálně je dostupná s dvojicí litrových motorů a už příští rok dostane také hybridní pohon, který je ve spojitosti s Dacií jako takovou věc dosud nevídaná. Svým způsobem je odpovědí na otázku nového vozu celé řady českých zákazníků, kterým je ukradená současná marketingová masáž okolo elektromobilů a prostě chtějí praktické a cenově dostupné auto. Dřív za takové auto platila třeba Škoda Fabia Combi, jak ale příběh malých kombíků z Boleslavi dopadl, víme všichni.

Nová Dacia Jogger oficiálně vstoupila na český trh v prosinci loňského roku, přibližně před měsícem jsme se s ní poprvé svezli v rámci mezinárodní prezentace a teď už je konečně i na českých silnicích. Na výběr aktuálně máte z trojice výbav (Essential, Comfort, Extreme) a dvojice motorů (1.0 TCe LPG s nepřímým vstřikováním a nový přímovstřikový turbobenzin 1.0 TCe). Lidi od Dacie jsou navíc takoví kabrňáci, že se nestydí ukázat jogger v nejnižší výbavě Essential a s jen pár příplatkovými prvky. S tímto konkrétním autem jsem během prvních jízd v Česku nejezdil, už brzy se na něj ale můžete těšit v klasickém redakčním testu.

Extrémní jen názvem

Jogger u nás koupíte už za 373.500 Kč, přičemž tříválec spalující benzin i LPG je ve všech výbavách o 13.000 Kč levnější než nový přímovstřikový turbobenzin. I v nejvyšší výbavě Extreme, s nejvýkonnějším motorem a v sedmimístném uspořádání interiéru jogger pořád stojí 476.000 Kč a standardní výbava je tak bohatá, že se i po započtení všech příplatkových prvků včetně metalízy nedostanete výrazně přes půl milionu korun. Osobně jsem jezdil s autem v „plné palbě“ za zhruba 515 tisíc. Za takové peníze dneska nekoupíte ani základní octavii, natož praktičtější kombík.

Vyzkoušel jsem si jogger v nejvyšší výbavě Extreme. Stříbrný oplastovaný kombík i přes jednoduché tvary karoserie vypadá reprezentativně a v ulicích oprávněně otáčí i hlavy řidičů luxusních aut. Na první pohled nevypadá levně, ale když vezmu za kliku, překvapují mě velice lehké dveře. Usedám za volant a těší mě, s jak „luxusním“ zvukem dveře zapadají do zámku. Zajímavé protiklady.

Přístrojovka, volant, výplně dveří a vlastně všechno, čeho se běžně dotýkáte, pochází ze sandera, mě osobně ale uvnitř nic zásadně neuráží. Můžete mít elektronickou parkovací brzdu (v paketu Technology Extreme za 10.000 Kč), infotainment s bezdrátovým zrcadlením telefonu (s paketu Media Nav za 6000 Kč), máte parkovací senzory i zadní kameru a textilní dekor palubky, který se zase vrací do módy. Když to shrnu, máte ve standardu nebo za komicky nízký příplatek všechno, co potřebujete, jen bez toho načančaného pozlátka okolo.

Do šířky je uvnitř místa jako v sanderu a loganu, ovšem do délky je to díky rozvoru náprav o délce témě 2,9 metru bezkonkurenční. Prostor v druhé řadě je bez diskuse, cestující mají k dispozici sklopné stolečky a sedadla je možné posouvat v rozsahu sedmi centimetrů, prostor ve třetí řadě pak skutečně vyhoví i cestujícím s výškou okolo 180 centimetrů. Příplatek za sedmimístné provedení činí rozumných 23.000 Kč a osobně bych asi neváhal. Jogger je totiž variabilní a v případě potřeby je možné sedadla třetí řady pohodlně překlopit dopředu i zcela vyjmout. Když k tomu překlopíte i sedadla druhé řady (jsou dělená v poměru 60:40), vznikne prostor o objemu přes 1800 litrů dle metodiky VDA. A hned máte rodinný stěhovák!

Jenom 110 koní? Tak počkejte…

Než se v prodeji objeví hybridní pohon, zastane funkci nejsilnějšího motoru nabídky nový tříválcový litrový turbobenzin s výkonem 81 kW v rozmezí 5000 až 5250 otáček a točivým momentem 200 N.m od 2900 do 3500 otáček. Má přímé vstřikování paliva (verze na LPG má nepřímé vstřikování), hliníkový blok, variabilní časování ventilů, variabilní olejové čerpadlo, integrované výfukové potrubí a samozřejmě i filtr pevných částic. Tohle stojí v tiskové zprávě, ale jak se s ním jede?

Jde o ryzí spalovák prostý i té nejnižší formy elektrifikace, řazení obstarává výhradně manuální šestistupňová převodovka a poháněna jsou přední kola. Se čtyřkolkou se u joggeru nepočítá. Litrový „motůrek“ v tak velkém autě na první pohled působí nepatřičně, jogger ale na druhou stranu moc neváží (všechny verze okolo 1,3 tuny) a má dobře poskládaný manuální šestikvalt, takže je jízda příjemně svižná a pružná.

Motoru nevadí ani hodně nízké otáčky a moc bych se divil, kdyby někdo ve městě a mimo něj nadával na to, že nutně potřebuje silnější motor. Samozřejmě záleží na tom, jak moc jogger naložíte, sedmimístná verze ve dvou lidech ale na okreskách jela až nad očekávání svižně a sebevědomě. Něco jiného je to na dálnici – při rychlosti 130 km/h motor na šestku točí okolo 2700 otáček a zrychlovat se joggeru už moc nechce, to je ale částečně dáno i velkou čelní plochou objektivně velkého auta.

Obecně vzato se jogger řídí hezky. Sedmimístné provedení, které jsem si vyzkoušel v okolí Prahy, má vždy o něco tužší zadní tlumiče než pětimístné a nadto i větší přední brzdové kotouče, běžné nerovnosti však podvozek filtruje výborně, přičemž svůj podíl na tom mají i 16palcová kola s poctivě vysokými 60procentními pneumatikami. Třeba propadlý kanál díky kombinaci obojího jogger zvládne s tlumeným ducnutím. Ovládací síly pedálů jsou měkké, páka se v kulise šestistupňové převodovky pohybuje přesně, z hlediska běžné jízdy počítejte snad jen s výraznějšími náklony v zatáčkách danými vyšší stavbou karoserie i světlostí 200 mm. Za tu by se nemusela stydět i kdejaká SUV!

Je tu ale jedna věc, která se mi moc nepozdává: řízení. Kolega Ondra si v rámci prvních jízd na mezinárodní prezentaci všimnul subjektivně tužšího odporu posilovače než u sandera, rozdílů je tady ale z mého pohledu více. Jogger je v podstatě vyšší a delší sandero, dlouhý rozvor náprav (oba modely dělí téměř 30 cm) a zároveň prakticky shodný rozchod kol (podle údajů Dacie má sandero nad joggerem malinko navrch) se však v zatáčkách projeví.

V praxi to vypadá asi tak, že natočíte volant, držíte směr a připadá vám, že zbytek karoserie přední kola déle „dotáčí“. Zkrátka déle čekáte na interakci mezi přední a zadní nápravou. V nízkých rychlostech, například při jízdě ve městě, to není tak znát, stejně jako na dálnici. Když se však máte na úzké okresce plné zatáček a horizontů vyhýbat protijedoucím autům, může se stát, že nebudete mít takový přehled o situaci jako v jiných kombících. To samozřejmě neznamená, že se jogger na okresce pohybuje od patníku k patníku, ve specifických situacích ale nemám v řízení takovou jistotu, jakou bych v dnešní době očekával.

Ještě o ní hodně uslyšíme!

Když to vezmu čistě s ohledem zájmu čtenářů, je model Jogger pro Dacii jednoznačně trefa do černého. Často se doptáváte i v mailech, což se moc často nestává ani u českých bestsellerů. Jogger každopádně není auto pro každého. Nepřesvědčí člověka, který má budget tři čtvrtě milionu na SUV, ani někoho, kdo denně najíždí stovky kilometrů po dálnici. Je to jedno z posledních „normálních“ aut pro zájemce o praktický a pohodlný vůz za velice rozumnou cenu, ale s minimem ústupků stran techniky, vzhledu i kvality.

Zatím to vypadá, že stran pohonu nemůžete šlápnout vedle. Nový přímostřikový litr má příjemnou charakteristiku a spotřebu okolo sedmi litrů na sto kilometrů, litr bez přímého vstřikování a provozem na benzin i LPG známe z SUV Duster a tam funguje výborně. Jogger na LPG má navíc výhodu v dvojici plnohodnotných nádrží (50 litrů na benzin, 40 litrů na LPG), které zajistí dlouhý dojezd.

Jak jsem už naznačil v úvodu, na klasický redakční test nové Dacie Jogger se můžete těšit už brzy. Pokud vás zajímá cokoliv bližšího, dejte nám to, prosím, vědět v diskusi a my se pokusíme vaše dotazy zohlednit v textu.

Dacia Jogger: Technické údaje a nové české ceny (ceník z 8.2. 2022) Motor TCe 100 LPG TCe 110 Objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Výkon [kW/ot.min] 74/4600-5000; LPG

67/4800-5000; benzin 81/5000-5250 T. moment [N.m/ot.min] 170/2000-35000; LPG

160/2100-3750; benzin 200/2900-3500 Převodovka 6M 6M Zrychlení [s] 9,1 (9,8); LPG

12,5 (13,2); benzin 10,5 (11,2) Max. rychlost [km/h] 175; LPG

172; benzín 180 Spotřeba [l/100 km] 7,7-7,8; LPG

6,0-6,1; benzin 5,6-5,7 Provozní hmotnost [kg] 1298-1337

(1327-1366) 1251-1308

(1280-1336) Cena Essential [Kč] 373.500

(396.500) 386.000

(409.000) Cena Comfort [Kč] 418.500

(441.500) 431.000

(454.000) Cena Extreme [Kč] 440.500

(463.500) 453.000

(476.000) Údaje v závorkách platí pro sedmimístnou verzi.