S legendární Škodou 130 RS na trati Rallye Monte Carlo! Tehdy v Československu nedala snad ničemu šanci

Škoda 130 RS je právem ikonou českého motorsportu. Měli jsme možnost usednout na místo spolujezdce a zažít ji na vlastní kůži.

Po dohodě s monackými úřady mohla Škoda již před téměř devadesáti lety použít na svém modelu název Monte Carlo. Je s námi dodnes, ačkoliv jen jako výbava. My jsme se na místo činu vrátili, abychom si tu výbavu vyzkoušeli, hlavně nám ale šlo o motor 1.5 TSI ve Fabii. Více zde. Během obědové pauzy, na vrcholu Col de Turini, na nás ale čekala ještě jedna akce s autem, které dělalo kravál a smrdělo.

Řeč je o Škodě 130 RS, 720 kg vážící a 140 koní výkonné československé malorážce, která nás dostala na titulní stránky novin při Rallye Monte Carlo v roce 1977. Tehdy s ní posádky Václav Blahna - Lubislav Hlávka a Miloslav Zapadlo - Jiří Motal obsadili první dvě místa ve své třídě. Za sebou nechali Abarthy, Opely, Renaulty i BMW. Absolutním vítězem byla ale samozřejmě Lancia Stratos.

Škoda nám 130 RS přistavila a my se mohli posadit. Bohužel ne za volant, ale na místo spolujezdce. V moment, kdy jsme zjistili, kdo nás to vlastně po silnicích nad Col de Turini sveze, nám to ale ani nevadilo. Na místě byl totiž šestinásobný mistr Německa Matthias Kahle, který jako jeden z mála jezdců vyzkoušel všechny novodobé rallyové speciály Škody, tedy od Octavie WRC po Fabii R5.

Škoda 130 RS využila skelet modelu 110 R, technicky je ale samozřejmě hodně odlišná. Střecha, kapota a vnější plášť dveří jsou z hliníku. Blatníky a kapota motoru zase se sklolaminátu. Podvozek se občas popisuje jako vypůjčený ze speciálu 200 RS, ale je z něj pouze přední náprava. Zadní byla vyvinuta nově.

Kapalinou chlazený čtyřválec s rozvodem OHV byl umístěný podélně vzadu. Z hliníku byla kliková skříň i blok. Hlava byla litinová s osmi ventily. Vůz používal dva dvojité karburátory Weber 40 a dával výkon od 88 do 103 kW. Nejvyšší točivý moment činil 127 N.m při 5250 otáčkách za minutu.

Během čekání na vyřízení homologace, které FIA trvalo celý rok, se vůz zúčastnil Československého poháru míru a přátelství v roce 1975. Získaly první, druhé a třetí místo. Škoda dále vypichuje úspěchy na Švédské rallye (1977). Akropolis (1978) a také československé Barum Rally, kde vozy obsadily první až páté místo. Skvělé výsledky!

Kahle nás provezl zhruba dvoukilometrovou trasou, která jak byla krátká, tak byla i intenzivní. „Kdyby vám nebylo dobře, tak řekněte,“ sděluje mi, zatímco mě kolegové balí do pětibodových pásů a nasazují mi sluchátka. Bylo to stejně tak skvělé, jaké jsem si to představoval. Řev motoru, maximální soustředění, mistrovské pohyby volantu, precizní meziplyny a ruční brzda v každé zatáčce, která si o to byť jen lehce říkala.

Škoda 130 RS hvízdala, hřměla a kvílela od pneumatik. Já se smál, Matthias se smál. Oba dva jsme byli pohlcení skoro padesátiletou bábou s třináctistovkou během krátké rally etapy, kdy jsem byl tak konsternován tím, jak tahle bejby na dnešní poměry jede. Nedovedu si představit lepší zakončení bláznivého press tripu. Ostatně podívejte se do galerie na fotky, ty řeknou víc než tisíc slov.

A mimochodem, jaká je podle Matthiase nejlepší novodobá Škoda na rallye? Tajně jsem doufal, že řekne Octavii WRC, mou nejoblíbenější. A víte co? Přesně to taky řekl.