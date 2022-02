S Fordem Mustang to v Česku není tak, jak se na první pohled zdá. Pokud chcete letos jezdit, musíte si pospíšit!

Osmiválec, pohon zadních a manuální převodovka. Nejen tahle kombinace láká po celém světě mnoho zákazníků.

Podle statistik Svazu dovozců automobilů klesl v Česku klesl prodej Fordu Mustang, který je přitom již několik let za sebou nejprodávanějším sportovním autem na světě. Zatímco za rok 2020 uvádí SDA 179 prodaných kusů, za rok 2021 to bylo pouze 116. Nicméně to není na první pohled takové, jak se zdá.

„Model Mustang se v České republice nadále těší velkému zájmu zákazníků. Nižší čísla prodejů modelu Mustang za rok 2021 pouze odráží naše alokace a kapacity výroby v loňském roce, kdy jsme dostupné vozy pro český trh vyprodali ze 100 %,“ uvedl pro Autorevue Libor Beneš, Country Manager Fordu pro Českou republiku.

Dále dodává, jak vypadá situace pro letošní rok: „Již nyní na začátku roku jsme naplnili kapacity výroby až do září. I v letošním roce tak očekáváme prodej více než 100 kusů tohoto ikonického modelu.“ Pokud jste si tak chtěli objednat nový Ford Mustang do výroby a ještě jste tak neučinili, můžete ho dostat klidně až na konci roku.

Ford Mustang se v Česku prodává výhradně s motorem 5.0 V8. Standardní verze GT vyjde na 1.444.900 Kč. Za tuto cenu dostanete 19palcová kola, kožené čalounění sedadel, automatickou 2zónovou klimatizaci, vyhřívaný volant, adaptivní tempomat či bohatou sadu bezpečnostních asistentů.

Sportovněji zaměřená verze Mach 1 za 1.694.900 Kč přidává 3D navigaci, prémiový audiosystém, ale hlavně nápravnici a další komponenty zavěšení od Mustangů Shelby GT350 a GT500. Dále pneumatiky Michelin Pilot Sport 4, výkon posílený na 460 koní a převodovku Tremec TR-3160.

