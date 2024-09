Rychlé Nissany Nismo slaví 40 let! Připomeňte si jejich kořeny, které jdou ještě dál do historie

Společnost s názvem Nissan Motorsport Internation Co. Limited byla oficiálně založena 17. září roku 1984, ale kořeny jejích aktivit (a nutno dodat mimořádně úspěšných) sahají do hlubší minulosti. Na prapočátku všeho stála automobilka Prince Motor Company, což byl místní japonský výrobce, který se rozhodl podpořit své prodeje skrze motorsport. Jeho konstruktéři vzali dvoulitrový šestiválec ze sedanu Gloria a šoupli jej do menšího modelu Skyline, zrodil se tak vůz Prince Skyline 2000 GT.

Aby mohli nastoupit, museli narychlo vytvořit sérii jedné stovky kusů. Za vypětí sil se to podařilo na poslední chvíli, vůz byl představen 1. května roku 1964 a o dva dny již nastupoval na závodní trať na Velké ceně Japonska. I když nezvítězil (první místo bralo Porsche 904), obsadil druhé až sedmé místo – právě zde jsou i prapočátky všech dalších Skylinů.

Nissan jako takový (tehdy ještě Datsun) závodil ještě dříve, v roce 1958 vyhrál model 210 „Fuji“ svou třídu v klání okolo Austrálie (trasa měla 16.250 kilometrů), v roce 1963 na první Velké ceně Japonska sportovních vozů Nissan nasadil model Fairlady 1500, s nímž Geničiró Tahara vyhrál. Značka Prince přešla pod Nissan v roce 1966 a v roce 1969 se zrodilo slavné označení GT-R u sedanu PGC10, následovaném v roce 1971 kupé KPGC10 – toto byla slavná „Hakosuka.“

S těmito vozy v letech 1969 až 1972 získal Nissan 50 vítězství na závodních tratích. Značka ale také vyráběla specializované závodní vozy - v roce 1966 například ještě původní Prince vytvořil placku s motorem uprostřed s názvem Prince R380, z níž se po spojení s Nissanem a redesignu stal Nissan R380-II. Ten položil základy dynastie ryzích závoďáků R381, R382 a dalších, jejich historie pokračovala i ve 21. století.

Závodní aktivity Nissanu byly dříve rozděleny do dvou divizí – jedna pracovala s továrními týmy, druhá se soukromníky. Jejich spojením v roce 1984 vzniklo moderní Nismo, které proslulo ať už svými úspěchy na trati, nebo sportovními modely Skyline GT-R nebo sporťáky řady Z. K výročí Nissan připravil výstavu ve své centrále v Jokohamě, kde jsou k vidění například Nismo 270R, Nismo 400R, Nissan R390 GT1 z Le Mans nebo známé modré GT-R v barvách sponzora Calsonic.