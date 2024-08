Rychlé kombíky na trhu pořád jsou, ale už jich moc nezbývá. Zde je pětka favoritů za všechny prachy

V cenovém rozpětí od jednoho do třech a půl milionu v Česku koupíte námi vybrané sportovní kombíky, které jsou sice velmi rozdílné, ale minimálně jedno mají společné - odvezou toho hodně a rychle.

Češi milují kombíky. A slabost máme i pro ty rychlé, kterých nám automobilový trh naštěstí stále několik dopřává, ačkoliv i tyto řady v posledních letech prořídly. Třeba třetí generace Porsche Panamera se už jako kombi Sport Turismo nenabízí a Jaguar XF Sportbrake již také není v českém konfigurátoru. Ale co tedy na našem trhu zbývá? Vybrali jsme pět ostrých kombíků, které si zaslouží vaši pozornost.

Škoda Octavia RS

Čtyřková Octavia má po faceliftu a pod kapotou RS zůstává motor 2.0 TSI, který je naladěný na 195 kW (265 koní). To znamená, že mladoboleslavské kombi umí zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,5 sekundy, což vůbec není špatné. Zavazadelník má objem 640 litrů a po sklopení druhé řady sedadel dostanete hodnotu 1700 litrů. Základní cena činí 1.099.000 Kč. Jedinou volbou je sedmistupňová převodovka DSG a pohon předních kol.

Volkswagen Golf R/Cupra Leon Sportstourer

Oba dva tyto vozy sdílí pohonnou jednotku 2.0 TSi jako Octavia, ale v těchto případech je nadopovaná na výkon 245 kW (333 koní) a maximální točivý moment 420 N.m. Díky tomu dokáže Cupra zrychlit z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy, tedy výrazně rychleji než slabší verze. Cupra vyjde na 1.189.900 Kč, tedy ne o moc víc než Škoda, ale nabídne mnohem víc muziky. Golf R po faceliftu ještě české ceny nemá. Oba dva modely mají navíc zadní diferenciál torque splitter, který výrazně vylepšuje jízdní vlastnosti. Zavazadelník u Cupry má objem 620 litrů.

BMW M3 Touring

Legendární BMW M3 je konečně k mání jako pořádné kombi a krátce po uvedení už bylo k vidění na českých silnicích, a to i přes cenovku 2.698.800 Kč, přičemž stačí pár příplatků a je to hodně přes tři miliony. Dostanete za to ale plnotučné M auto s dvakrát přeplňovaným šestiválcem o výkonu 390 kW (530 koní). Pohon všech kol xDrive a osmistupňová převodovka ZF jsou standardem. Na stovku zrychlí za 3,6 sekundy a nabídne 500 litrů v zavazadelníku, respektive 1510 se sklopenými sedadly.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+

Vozy s přídomkem AMG jsou známé pro svůj brutální výkon a chraplavý zvuk z výfuků od osmiválcového motoru. Nyní už to bohužel neplatí, i vyšší střední třída používá šestiválcový motor, a to ještě ve spojení s plug-in hybridem. Máte tedy k dispozici 330 kW motoru a 120 kW z elektromotoru. Kombinovaný výkon činí 430 kW (585 koní) a na stovku zrychlí Éčko za 4,1 sekundy. Cena je vlastně srovnatelná s menším BMW M3, třída E AMG 53 vyjde na 2.828.980 Kč. Objem kufru činí 460 litrů.

Audi RS 6 Avant performance

Nekorunovaným králem mezi ostrými kombíky je samozřejmě Audi RS 6, které má pod kapotou dvakrát přeplňovaný osmiválec a disponuje pohonem všech kol quattro. V případě verze performance za 3.527.900 Kč nabídne 630 koní, což i 2259 kg vážícímu autu stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy a s dynamickým balíčkem letí 305 km/h. Objem kufru je 565 litrů v základu a 1680 litrů se sklopenými sedadly.