Jeden nejmenovaný nadnárodní výrobce pneumatik kdysi uvedl na trh své produkty se sloganem, který bychom mohli volně přeložit jako „síla bez kontroly nic neznamená“. Samozřejmě nemusíte mít reklamy v lásce, ale zrovna tato věta geniálně a přesně vystihuje důležitost těch čtyř černých válců v podbězích každého osobního automobil.

Pokud si říkáte, že vám tímto zcela zbytečně připomínáme evidentní a dobře známý fakt, je pochopitelně skvělé, že si ho právě vy uvědomujete. Přesto ale máme dojem, že jde o natolik triviální záležitost, že ji mnozí opomíjejí, podceňují nebo zkrátka jen ignorují, a tak je namístě opakovat si dané moudro zas a znova.

Co tím přesně máme na mysli, poměrně hezky demonstruje zajímavý pokus zaměřený na správný výběr pneumatik, respektive co se stane, když chcete ušetřit a na svém autě začnete míchat gumy různé kvality. Zrovna to udělal chlápek jménem Jonathan Benson, který má na YouTube úspěšný kanál Tyre Reviews zaměřený na testování pneumatik.

Pro svou zkoušku si vybral BMW M2 s přeplňovaným řadovým šestiválcem o výkonu 410 koní a pohonem zadních kol. Prohnal ho po mokrém okruhu, protože přesně v takových podmínkách jsou rozdíly v chování různých pneumatik a ovladatelnosti auta největší. Právě v dešti či při nižší adhezi obecně chcete, aby vás gumy podržely, takže jeho volba skutečně dává smysl.

Aby měl Jonathan i nějaké referenční hodnoty, projel se s M2 po okruhu nejdříve na standardně dodávaných pneumatikách, což byly v tomto případě produkty značky Continental a změřil svůj čas. Pak začal měnit zadní pneu, čímž chtěl simulovat situaci, kdy majitel auta opotřebuje gumy na hnané nápravě a místo nákupu kompletně nové sady si pořídí pouze dvě nové pneumatiky, a navíc od jiného výrobce. Nejdříve podobně kvalitní, potom průměrné, a nakonec něco ve stylu „lisovaná tma“. Výsledek?

Mnohem více než prostý popis vám řekne video a názorná ukázka chování BMW. Pokud ale angličtina není vašim šálkem kávy, máme pro vás menší nápovědu. Německé kupé postavené na sériových Continentalech zvládlo bohatě kropenou dráhu dlouhou 1535 metrů po několika pokusech za 1:13,9 minuty. Po výměně zadních pneumatik za výrobek značky Michelin se čas příliš nezměnil (1:14,1 min.), změnilo se však chování auta.

Zatímco v prvním případě bylo auto dokonale vyvážené a s vypnutou stabilizací jeho přetáčivost velmi snadno kontrolovatelná, po výměně se tato jemná rovnováha narušila. Micheliny mají nepatrně měkčí bočnice, které se při přetížení v zatáčkách více ohýbají, takže BMW ztratilo svou delikátní čitelnost a stalo se lehce nedotáčivějším.

Solidní pneumatiky střední třídy od firmy Kumho také nezklamaly, rozdíly však už byly výraznější. Auto ztratilo na okruhu další zhruba vteřinu a půl (1:16,8 min.), především ale začalo být nevypočitatelnější. Přestože vpředu zůstaly Continentaly, jednou bylo více nedotáčivé, jindy zase přetáčivé. Benson uzavírá tuto část zkoušky konstatováním, že se ovladatelnost BMW neposunula do nebezpečné zóny, akorát bylo pomalejší, klouzalo v jiných úhlech, zkrátka přišlo o svou jednoznačnost a původní kouzlo.

Co je škoda, videosnímek nezmiňuje výrobce posledního páru tentokrát nejlevnějších zadních pneumatik, nicméně o jejich jakosti nelze mít pochybnosti. Benson lakonicky konstatuje, že tato kombinace gum vás buď zabije, nebo z vás udělá mistra driftů. Zadní nápravě citelně chybí grip a auto dramaticky ustřeluje prakticky permanentně i při velmi citlivém zacházení s volantem, jemném brzdění či opatrných průjezdech zatáček bez plynu.

Toto hodnocení výmluvně potvrzuje rovněž čas. Mix pneumatik Continental vpředu a nejlevnějších černých válců vzadu znamenal pro řidiče celkovou ztrátu skoro patnáct sekund, když M2 zvládla dráhu za 1:28,55 min.

Benson následně předvádí, jak se kupé snadno dostane v zatáčce do hodin i při opatrné jízdě, a aby ukázal, že se situace příliš nezmění ani se zapnutou stabilizací a trakční kontrolou, pro názornost aktivuje všechny elektronické bezpečnostní systémy. BMW je viditelně nervózní, kvůli uklidnění je nutné dávat kontra a ani tak není těžké dostat se do vývrtky, což je ukázka pro všechny, kteří si myslí, že DSC (alias ESP) dokáže překonat fyziku.

Jen pro zajímavost autoři videa nechají v závěru namontovat Continentaly dozadu, levné gumy dopředu a pro jistotu nechají stabilizaci zapnutou. Podle očekávání nechce kupé zatáčet a hrne se v obloucích vpřed masivními nedotáčivými smyky.

Pokud jde o ponaučení z výše uvedeného, asi není příliš těžké udělat nějaké smysluplné shrnutí. Nejkvalitnější a tudíž i nejdražší pneumatiky samozřejmě neznamenají, že řidič může ohýbat přírodní zákony. Stejně tak neplatí, že nákupem levnějších gum automaticky vyletíte po pár kapkách deště ze silnice. Při výběru obutí pro svůj vůz to však chce (tak jako kdykoli jindy) přemýšlet.

V případě, že výrobce doporučuje a montuje na svá auta nějaké konkrétní pneumatiky v přesném rozměru, nedělá tak pouze z plezíru. Dělá tak proto, že každý svůj model dlouhodobě testuje na různých gumách a pak vybere nejlepší s ohledem na konstrukci, jízdní vlastnosti a cenu. Pochopitelně vždy máte možnost zvolit si při výměně lepší či naopak méně kvalitnější gumu, záleží na preferencích. Chce to ale pokaždé brát do úvahy, co dané rozhodnutí způsobí.

Pneumatiky mají natolik významný vliv na chování automobilu, že přezutí pouze jedné nápravy na ten nejlepší produkt může mít na agilitu a ovladatelnost mnohem horší dopad než výměna všech čtyř gum za nějaký průměrný výrobek střední třídy. Mít na nápravách pneumatiky s odlišnou značkou, kvalitou i stářím je ale v mezích zákona. Dodržují se rozměry, zátěžový index či opotřebení. Je ale dobré pamatovat na skutečnost, že čím větší budou tyto rozdíly, tím více bude auto na silnici nevypočitatelné a tudíž potenciálně nebezpečnější.