Rusové promění váš Lexus v Predátora. Extrémní tuneři sáhli i na Porsche 911

Vozy značky Lexus byly v minulosti známé pro svůj usedlý a uniformní vzhled. Dnes už to neplatí. Nové modely jsou extravagantní a střídají jednu divokou křivku za druhou. Ruská společnost SCL Performance si ale řekla, že je to ještě málo a pustila se do práce.

K dispozici jsou tuningové sady pro modely RX (zvaný Goemon) a NX (Kotaro). Obě sady poutají pozornost novou přední maskou, která připomíná imaginární postavu vesmírného lovce Predátor, který se na filmových plátnech poprvé objevil v roce 1987.

Nejde ale jen o masku, vzhledově se mění v podstatě celé auto. Součástí sady je i přední splitter, rozšířené blatníky, zadní difuzor, a dokonce i zadní křídlo. Osazení tuningových komponentů nevyžaduje žádné další zásahy do karoserie. Pokud by se vám tedy vzhled po nějaké době okoukal, můžete vůz nechat vrátit do původního stavu.

Veškeré díly jsou vyrobené z laminátu a jejich hmotnost je totožná s výchozími díly. Kit na model RX stojí v přepočtu přes 230 tisíc korun, sada pro menší NX je o téměř 70 tisíc korun levnější. Existují i další tuningové sady pro vozy značky Lexus, třeba Japonci jich nabízejí hned několik a spoustu zajímavých dilů najdete i na online světových tržištích (eBay, Alibaba). Žádné z nich ale nejsou tak odvážné.

Společnost SCL Performance se pochopitelně nezajímá jen o japonské vozy. V jejím portfoliu najdete i sady pro Range Rover Sport, Porsche 911, Maserati Quattroporte či Mercedes-Benz třídy G. Všechny zmíněné vozy najdete nahoře v galerii.