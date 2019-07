Rusové postavili autonomní Hyundai Sonata. Netrvalo jim to ani 2 měsíce

Ruská nadnárodní korporace Yandex, provozující například v Rusku nejpoužívanější webový vyhledávač, se pochlubila svými aktuálními úspěchy na poli autonomních vozidel. Při této příležitosti také připomněla uzavření dohody o spolupráci s jihokorejským výrobcem automobilů Hyundai.

Prvním výsledkem této spolupráce je vytvoření prototypu plně autonomního vozidla, založeného na novém modelu Hyundai Sonata 2020. Cílem celé snahy je vytvořit univerzální softwarový a hardwarový systém pro jízdu bez řidiče.

Rusové a Korejci staví autonomní vůz

V tiskové zprávě Yandex uvádí, že první vůz obdrželi od automobilky koncem května. „Okamžitě jsme se pustili do práce. Společně s technickým týmem Hyundai Mobis jsme během několika týdnů postavili prototyp. Auto stojí na moderní platformě, která umožnila implementaci autonomního řídicího systému, vyvinutého společností Yandex.“

V budoucnu může být platforma integrována i do dalších modelů značek Hyundai nebo Kia, stejně jako do automobilů jiných výrobců. Kromě toho hodlá Yandex nabídnout své řešení taxislužbám nebo službám pro sdílení automobilů.

Sonatu, vybavenou systémy pro autonomní jízdu, nyní čeká testování v různých povětrnostních a simulovaných podmínkách na uzavřeném polygonu. Po dokončení vyrazí na ostré testy do ulic Moskvy. Vozidla Hyundai Sonata doplní vozový park Yandexu, který v současnosti čítá padesát Toyot Prius. Do konce roku 2019 plánuje firma zvýšit počet vozidel bez řidiče na přinejmenším sto.

Yandex plánuje auto bez volantu

Yandex testuje od prosince 2017 autonomní vozidla na veřejných komunikacích. Začal v Moskvě a později expandoval do ruského Innopolisu a Skolkova. Jeho vozy lze potkat i v Las Vegas nebo v Tel Avivu. Přípravné práce začaly v roce 2016, kdy tým, sestávající ze 120 členů, začal instalovat komponenty na první Toyotu Prius V.

Yandex tvrdí, že jeho autonomní taxíky absolvovaly již více než 2000 jízd, během kterých však za volantem seděl operátor, dohlížející na činnost a funkce auta. Do čtyř let chce společnost postavit automobil bez volantu, který by v určitých městech dokázal „řídit na úrovní srovnatelné s člověkem“.

Autor: Karel Kilián