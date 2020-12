Ruský Kamaz chce vyrábět i elektroauta. První vlaštovka Kama-1 ujede až 250 km

Známý výrobce nákladních vozů Kamaz z Ruska se chce pustit i do výroby elektromobilů. Ve spolupráci s Petrohradskou státní polytechnickou univerzitou (SPbPU) nyní představuje Kama-1, městské auto na baterky, u kterého se již mluví o sériové produkci. Prozatím koukáme na předprodukční model.

Na projektu pracují obě strany od prosince 2018 a dosavadním výsledkem je malý třídveřový elektromobil se čtyřmístným interiérem, který měří na délku 3,4 metru, na šířku 1,7 metru a vysoký je 1,6 metru. Pro představu, na délku je tedy ruský počin ještě kratší než Škoda Citigoe iV (3597 mm).

Elektromotor o výkonu 80 kW (109 koní) pohání zadní kola a bateriový modul má kapacitu 33 kWh. V této specifikaci má Kama-1 ujet na jedno nabití až 250 kilometrů, zrychlit z nuly na 100 km/h za 6,7 vteřiny a maximálně dosáhnout rychlosti 150 km/h. Standardní nabíjení střídavým proudem má trvat do plna 6 hodin, u rychlonabíječky stejnosměrným proudem pak 20 minut.

Ve výbavě jsou zmiňovány LED světlomety, head-up displej, klimatizace, hrstka asistenčních systémů nebo infotainment s 9palcovým displejem, který je zabudovaný do volantu. Zbytek interiéru pak vypadá vskutku jednoduše.

Zda se Kama-1 opravdu podívá do sériové produkce, to se teprve uvidí. V tuto chvíli se hledají investoři, kteří by v ruskému elektromobilu viděli výnosnou budoucnost. „V následujících letech musíme využít příležitosti a uvést na trh domácí elektromobil, jinak nás později zaplaví elektrická auta z Číny a Evropy,“ uvedl Alexey Borovkov, prorektor inovativních projektů SPbPU.