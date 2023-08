Ruf CTR 3 Evo je labutí písní s nejvýkonnějším motorem. Na luxusní interiér však nevzpomíná

Postupnou evolucí trvající od roku 2007 se Ruf CTR 3 pořád zdokonaluje a nyní přichází jeho historicky nejvýkonnější verze.

Jestliže máte rádi design Porsche, ale tovární specifikace vám přijde málo peprná, pak si nastavte do navigace jako cílovou destinaci městečko Pfaffenhausen na jihu Německa, kde sídlí úpravce Ruf Automobile. Ten se chystá představit svou vlajkovou loď z teritoria supersportů.

Řeč je pochopitelně o modelu CTR 3 postaveném na základu Porsche Cayman, který má ve svém portfoliu od roku 2007. O pět let později přišel se současnou verzí CTR 3 Clubsport a nyní nastal čas posunout technické možnosti tohoto vozu o úroveň výše. Novinka se jmenuje jednoduše CTR 3 Evo a je dosud nejvýkonnějším a nejdivočejším členem ve stáji značky.

Na první pohled vypadá podobně. Navzdory kompaktnímu základu se příď nese ve stylu většího Porsche 997, kterou Ruf doplňuje o upravený přední nárazník. Ten má nově vymodelované přívody vzduchu, výrazněji profilovaný přední splitter a boční křidélka opticky navazující na LED denní svícení. Většinu zadní části zabírá rozměrná kapota s centrálním žebrováním, takže na okno už nezbylo místo.

Původní světla z Caymanu nahrazuje čtveřice kruhových LED segmentů zasazených do karbonové výplně s tahokovem pro lepší odvod teplého vzduchu. Také spodní difuzor se čtyřmi koncovkami je výrazně agresivnější a dobře tím ladí se širokým spoilerem. Celá karoserie je vyrobena z kevlarového kompozitu s místy odhalenou strukturou. Větší část vytaveného vozu však pokrývá sytě modrý lak, a to včetně 20palcových kol obutých do pneumatik Michelin.

Veškeré změny karoserie mají za cíl udělat Ruf CTR 3 Evo stabilnější a rychlejší. Dvakrát přeplňovaný plochý šestiválec o objemu 3,8 litru produkuje 789 koní a točivý moment 990 N.m. Takového výsledku se podařilo dosáhnout úpravou variabilního časování ventilů a novým nastavením přímého vstřikování. Sestava je spojená se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Ruf sice k „evoluční“ verzi neposkytl technické údaje, ale zcela jistě budou nepatrně lepší než v případě CTR 3 Clubsport. Ten má 777 k a 980 N.m pro zdolání stovky za 3,2 sekundy a maximální rychlost 380 km/h. S takovými výsledky není divu, že Ruf zvolil karbon keramickou sadu kotoučů s průměrem 381 mm doplněnou žlutými brzdovými třmeny. Přední náprava využívá zavěšení typu McPherson, vzadu je víceprvkové zavěšení.

Podoba interiéru závisí na přání zákazníka. V tomto případě prakticky veškeré části pokrývá tmavě modrý semiš s kontrastně žlutými prvky. Dojem luxusu navozuje plnohodnotná středová konzole s dotykovou obrazovkou multimediálního zařízení. Naopak ryze sportovní jsou karbonové skořepiny.