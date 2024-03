Rudý slon se vrací! Lancia oživuje slavné označení HF, použije ho u sportovní verze Ypsilonu i v rallye

Znak HF, někdy doplněný obrázkem slona. Pro milovníky italské značky šlo o připomenutí, že to které auto nabídne více než ostatní spotřební modely. Význam těchto písmen je dobře zmapovaný, poprvé se objevila v roce 1960 na autosalonu v Ženevě, kde skupina majitelů založila „Lancia Hi-Fi“ klub. Ten sdružoval jedince, kteří si pořídili nejméně šest nových vozů značky. Poněkud zvláštně zní označení Hi-Fi (High Fidelity) u čehokoliv jiného než audio techniky, významově se dá přeložit zhruba jako „vysoká věrnost,“ což se dá vztáhnout jak na kvalitu zvukové reprodukce, tak na ryzí řidičské zážitky i loajalitu ke značce.

Některé zdroje uvádí, že členové „klubu“ dostávali od automobilky znáčky, které si mohli připevnit na svůj vůz. A částečně i z řad nadšených majitelů se v roce 1963 zrodil závodní tým HF Lancia, jehož logem byla bílá velká písmena HF na černém pozadí, doplněná označením Squadra Corse čtyřmi červenými běžícími slony. Ale o těchto chobotnatcích až za chvilku. Na sportovních vozech se označení HF poprvé objevilo u Fulvie Coupé HF v roce 1966, na jejíž úspěchy v rallye později navázal Stratos HF a poté Delta.

Slon se u italské značky objevil již v roce 1953 jako symbol pro štěstí na závodech, používaný Giannim Lancia – synem zakladatele Vincenza a výkonným ředitelem v letech 1949 až 1955. Ohledně jeho skutečného významu koluje několik legend. Například že ve východní mytologii značí úspěch a vítězství, pokud má chobot natažený dopředu.

Jiné zdroje uvádí, že Scuderia Lancia měla ještě neoficiálně slona na své Aurelii druhé série již v roce 1952, kdy jej jako osobní symbol používal jezdec Enrico Anselmi. Ten měl značce posléze povolit používat jej dále. Další hlasy tvrdí, že za jeho původem stojí účast značky na alpských rallye a vztahuje se k překročení tohoto pohoří kartaginským generálem Hannibalem během druhé punské války. Obecně nejpřijímanějším názorem na slona ve znaku však je, že když se rozběhne, nic ho nezastaví, a proto se objevil na závodních i sportovních Lanciích.

Jak jistě víte, italská značka v posledních letech živořila. Na přelomu tisíciletí značně ztratila dech, její modely stály na technice Fiatu nebo šlo o překabátěné Chryslery, a ještě nedávno nabízela jediný vůz – značně přesluhující supermini Ypsilon. To se ale nyní mění. Lancia právě představila nový Ypsilon na technice mateřského koncernu Stellantis a evidentně s ním má velké plány.

Oznamuje, že se logo HF vrací v novém provedení a brzy bude použito u ostré elektrické verze, u níž se můžeme těšit na výkon 177 kW a zrychlení na 100 km/h za 5,8 sekundy, dále pak na snížený podvozek a také širší rozchod kol. Od návratu HF se ale dá čekat mnohem více. „Vrátíme se do rallye? Pracujeme na tom,“ řekl výkonný ředitel Lancie Luca Napolitano.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon