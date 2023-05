Ručně vyráběný stan na střechu stojí jako nová octavia. Přináší však revoluci v kempování

Jeep nedávno představil expediční přívěs do extrémního terénu. Nyní světu ukazuje stan, který se mu vyrovná komfortem a bohužel i cenou.

V image značky Jeep je hluboce zakořeněná touha po svobodě a dobrodružství v divočině. Proto každoročně přijíždí automobilka do pouště Moab, svatostánku off-roadového vyžití, aby spolu s dalšími fanoušky oslavila tento životní styl. Je to také dobrá příležitost ukázat jim produktové novinky či koncepty. Ani na letošním Moab Easter Jeep Safari tomu nebylo jinak, ale nešlo jen o várku automobilových konceptů, protože se zde ukázalo i luxusní útočiště na střeše Jeepu Grand Wagoneer.

Stan Skyloft vyvinutý společností Redtail Overland představuje mimořádný pokrok v koncepci střešních stanů a nechává se inspirovat expedičními přívěsy pro celoroční použití. Stěny tvoří skládací karbonové panely doplněné pěnovou izolací. Na bocích jsou ještě pevná polykarbonátová okna. Ta přivádějí dovnitř světlo a obyvatele ochrání před dravou zvěří. Rozložení je otázkou pár sekund, protože nejsou potřeba žádné zipy ani upevňovací šňůry a lůžkoviny uvnitř zůstávají po celou dobu.

Stan je propojený s vozem skrze střešní okno, což usnadňuje i řízení teploty prostoru. Přitom Skyloft je tepelně nezávislý díky naftovému topení, klimatizaci s termostatem a ventilátoru ve střeše. Kvalitu vzduchu hlídá detektor oxidu uhelnatého. Je tu i palubní Li-ion baterie doplněná střešními solárními panely s výkonem 330 Wattů. Sada napájí regulovatelné LED osvětlení a dodává elektřinu do 110voltových zásuvek i USB portů.

Redtail Overland zhotovuje každý stan ručně v Coloradu, proto je dostupnost omezená. Tomu odpovídá i cena pohybující se v přepočtu od 554.000 do 664.000 Kč. To je cena solidního expedičního přívěsu, který sice není tak kompaktní, ale většinou nabídne i kuchyň. Tu tady samozřejmě nenajdete, ale to ani v nové Octavii, kterou za tyto peníze rovněž koupíte.