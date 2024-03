Rozhodnutí o Volkswagenu ID.1 je na spadnutí. Levný elektromobil vzejde z jednoho ze čtyř návrhů

Tradiční automobilky působící v evropském regionu postupně uvádí do chodu své veledůležité plány na dostupné elektromobily. Renault již představil sériovou podobu novodobého modelu 5, k němuž se časem připojí také Twingo čtvrté generace se zajímavým retro designem. Přípravě má být i vůz s označením 4. Ze stejné stáje nedávno dorazila také aktualizovaná verze elektromobilu Dacia Spring. V oblasti kompaktních dostupných vozů zbrojí také Tesla, u níž se očekává spuštění výroby Modelu 2 již v příštím roce a na vůz podobného střihu si brousí zuby také Hyundai.

Volkswagen zatím představil pouze koncept elektrovozu ID.2all, sériová verze by měla dorazit v příštím roce s cenou kolem 25.000 eur. Roli nejdostupnějšího bateriového vozu by pak měl plnit model s plánovanou cenou 20.000 eur.

"Pracovní název je ID 1 a vozidlo je plánováno na rok 2027. Jsme uprostřed toho všeho. Víme, jak by měl vůz vypadat," uvedl předseda představenstva Thomas Schäfer. Na výroční tiskové konferenci také prozradil, že rozhodnutí o finální podobě vozu přijde v řádu týdnů a na stole jsou čtyři návrhy.

Zároveň zmínil, že jde o velmi náročnou záležitost z hlediska nákladů, které musí být dostatečně rozumné, aby se dalo vydělat i na elektroautu s takovou cenovkou. Vývoj i výroba by se podle Schäfera daly rozmělnit mezi další koncernové značky, konkrétně Škodu a Seat s Cuprou. Rozhodnutí o tomto řešení by mělo také padnout v dohledné době. ID.1 by tedy mělo dorazit na trh v roce 2027, čemuž by odpovídala i nedávná změna v přístupu k vývoji. Ten se má zkrátit ze současných 54 měsíců na 36, pokud tedy nyní vůz dostane definitivně zelenou, za tři roky by skutečně měl být hotov.