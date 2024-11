Rozebraný elektromobil, pohodlný hybrid a dobrodružná motorka: Sledujte nový Svět motorů!

Televizní Svět motorů vám dnes opět nabídne od všeho trochu. Začneme elektrickým autem, ovšem ne ledajakým. Vláďa Kadera si pro vás připravil povídání o Maserati Grecale Folgore, které má 550 koní, ale bohužel jen 400voltovou architekturu. Jak v testu obstojí? Hned poté vám Marek Bednář poví něco o výměně čelního skla. Už to totiž není taková sranda jako dřív.

Náš motocyklový jezdec si tentokrát vezme do parády BMW F900 GS, pořádnou mašinu do terénu, kterou si užijete i po konci sezóny, protože špatné počasí jí rozhodně nevadí. Další reportáž pak nemá obdoby, Martin Vaculík totiž vyrazil do továrny Hyundaie do Nošovic, kde rozebrali elektromobil Kona po ujetí 160.000 kilometrů. Jak jsou na tom brzdy, akumulátor a elektromotory? To si všechno povíme.

A pak to zase odlehčíme - VIP hostem Davida Šprincla bude tentokrát Vladimír Polívka, český herec a nadšenec do značky Porsche. V poslední dnešní reportáží se vrátí Vláďa, dokonce i ve stejném svetru a opět s černým autem. Tentokrát to však bude hybridní Toyota Camry po facellftu, jedno z nejpohodlnějších aut na trhu.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action poběží Svět motorů.