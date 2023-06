Rolls-Royce představuje limitovanou edici Cullinan Blue Shadow. Inspirovala se hranicí vesmíru

Na pouhých 62 šťastlivců čeká speciální série britského SUV s kosmickými doplňky a výjimečným lakováním.

Víte, co je to Kármánova linie? Pokud ne, nejste sami – ale Rolls-Royce nám to chce názorně vysvětlit na nové limitce SUV Cullinan s názvem Blue Shadow. Kármánova linie představuje neviditelnou hranici, kde končí zemská atmosféra a začíná vesmír. Nachází se ve výšce zhruba 100 kilometrů nad povrchem planety, tedy 62 mil a právě za každou míli bude postaven jeden kus této nové omezené série.

Vůz má speciální modrý lak Stardust z programu Bespoke, který se inspiruje horními vrstvami atmosféry. Ten z vnějšku doplňují saténově tónovaný rámeček masky a aerodynamické doplňky, jež si berou za vzor tepelnou ochranu raketoplánů. Ikonická soška Spirit of Ecstasy je vytištěna v 3D z titanu a pokryta vrstvou modrého laku s perletí. V její spodní části najdeme logo Black Badge a nápis Blue Shadow Private Collection s modrou výplní.

Inspirace vesmírem je snad ještě působivější uvnitř – panel palubní desky a výplně dveří představují přímo Kármánovu linii s jejím přechodem z modré oblohy do temnoty vesmíru. Jsou ošetřeny pěti modrými odstíny laku a jedním čirým s obsahem skleněných částic (v precizně míchaném poměru 0,05 %) pro větší hloubku a lesk. V přístrojovce nechybí hodiny z programu Bespoke s eloxovanými světle modrými prvky.

Dále zde máme přední a zadní sedadla s různými velikostmi perforací, jejichž vzor vytváří obraz mraků nad kontinenty a oceány. V každé sedačce je jich přes 75.000. V podobném stylu jsou zpracovány i zadní sklopné stolky v klavírové černi s lesklým lakem a nápisem z vykládaného hliníku. A aby té hvězdné atmosféry uvnitř nebylo málo, najdeme zde i stropní obložení s svítícími 1183 hvězdami z optických vláken a 3D výšivkou povrchu měsíce z pěti různých barev nití a čtvrt milionem stehů. Pokud vás Blue Shadow nadchl až teď, máte smůlu – všech 62 exemplářů už má své majitele.