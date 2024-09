Rolls-Royce otevřel v Praze nový showroom. Má vlastní panteon i Kabinet kuriozit

Pro ty nejluxusnější auta na světě můžete už pár let do Prahy. Nyní jsou však prostory mnohem větší a hezčí.

Společnost Rolls-Royce Motor Cars Prague prodávající britské luxusní vozy rekonstruovala své prostory a otevírá tak zcela nový showroom. Původní prostory se nezměnily jen esteticky, ale také architektonicky. Třeba hlavní vchod je vytvořen podle slavné mřížky chladiče Rolls-Royce připomínající antický pantheon.

Rolls-Royce Motor Cars Prague sídlí v pražských Strašnicích na ulici Průběžná. Prostory jsou nyní ještě širší a cestu si sem našel například Kabinet kuriozit, což je výkladové sbírka různých předmětů a artefaktů. Řemeslná práce na vás pak dýchne v místnosti Ateliér, kde najdete ty nejvybranější příklady umění značky od nití po nejjemnější jehněčí vlnu.

„Nový showroom nabízí úchvatný zážitek, který dokáže návštěvníky dokonale zaujmout a současně vyjít vstříc jedinečným zájmům každého klienta. Bude to dokonalé prostředí pro předvedení bezkonkurenční úrovně skutečného luxusu, který inspiruje naše klienty při vytváření jejich velmi osobního, jedinečného automobilu“, uvedl Pavel Kalouš, brand manager společnosti Rolls-Royce Motor Cars Prague.

Přítomen byl i Boris Weletzky, regionální ředitel společnosti Rolls-Royce Motor Cars pro Spojené království, Evropu a střední Asii, který dodal: „Již více než 120 let posouvá Rolls-Royce měřítka luxusu a vytváří nové hranice toho, co lze uvést do reality. Tento nový showroom vás zavede do samého srdce značky Rolls-Royce, kde se můžete nechat inspirovat a fascinovat vším, co značka představuje . Rád bych poděkoval Karlovi, Pavlovi a celému týmu za jejich mimořádné nasazení v tom, jak dokáží překonávat již tak vysoká očekávání našich klientů a za uvádění naší značky do jejich každodenního života.“