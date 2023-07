Rolls-Royce bojuje se spekulanty černou listinou. Stačí jeden prohřešek a máte doživotní zákaz

Ano, majitelé svých vozů by měli mít právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení. Jenže v případě značky Rolls-Royce má i vlastnictví svá pravidla a jsou věci, které může značka považovat za poškozování své tvrdě vybudované image. A tu si bude urputně bránit.

O kupé Spectre se hodně mluvilo už od prvních fotografií kamuflovaného modelu a rušno je kolem něj i nyní, kdy se začíná plnit objednávková kniha. Rolls-Royce totiž přistupuje k selekci majitelů stejně pečlivě, jako k výběru barev exteriéru nebo materiálů uvnitř. Vše musí být dokonalé a automobilka si chce být jista, že uchazeč je takového vozu skutečně hoden.

Tučné konto totiž není automatickou vstupenkou do luxusního světa britské značky. Automobilka každého zájemce prověřuje a posuzuje dle celé řady aspektů a teprve potom mu postoupí místo v objednávkové listině. V případě modelu Spectre, který mezi smetánkou žádaným zbožím, chce svůj klenot ochránit před spekulativním chováním, přesněji řečeno, před rychlým přeprodejme za účelem snadného zisku.

Rolls-Royce takové chování vnímá jako poškozování image a podle prohlášení ředitele společnosti Torstena Muller-Otvose bude takové klienty ihned zapisovat na černou listinu, takže už si nikdy žádný další model z Goodwoodu neobjednají. Jenže zřejmě ani to nekalým praktikám zcela nezabrání.

Tom Hartley, britský prodejce luxusních vozů, prozradil, že má slíbený odkup dvou kusů elektrického Spectre s bonusem pro majitele v přepočtu 1,4 milionu korun. K dispozici ho bude prý mít do čtrnácti dnů od uvedení na trh. Hartley postoj značky kritizuje. Podle něj by měli majitelé, kteří si koupí tak drahé auto, mít možnost samostatného rozhodování, jak s ním naloží. Zvláště, pokud se v rámci turbulentního vývoje ekonomiky dostanou do finančních problémů.

Rolls-Royce si ale stojí za svým. Jeho automobily mají být luxusní odměnou a bránou do nevšedního zážitku, ne komerčním předmětem pro přilepšení si k pár korunám. Navíc u klientů takové značky je prodej z důvodu finanční nouze nepravděpodobný.

V případě Spectre však vstupuje Rolls-Royce nejen do nového segmentu, ale i nové klientské základny, jelikož 40 % zájemců přichází ke značce poprvé.