Rolls-Royce a jeho tajná laboratoř: 5 experimentálních modelů, které ovlivnily novou éru

Nejlepší cestou pro automobilku, jak prezentovat nové myšlenky a technické pokroky, je skrze koncepční vozy a různé studie – ať už v digitální, nebo fyzické podobě. Dělají to tak běžné značky, výrobci exotických supersportů i Rolls-Royce. I když ten k nim, jako ke všemu ostatnímu, má zvláštní přístup – zdrženlivý a precizní.

Distingovanost prezentují samotné názvy obsahující písmena „EX“ jako „experimental“ a specifické logo RR s červenými písmeny. Tato tradice se drží od roku 1919 s modelem 1EX a trvala až do roku 1958, kdy se světu ukázala studie 45EX. Za preciznost se pak dá považovat fakt, že se vždy jednalo o plně funkční automobily, a některé z nich následně podstoupily náročná testování.

Rolls-Royce se nyní ohlíží za důležitostí pěti experimentálních modelů vzniklých za „dob Goodwoodu“, tedy po roce 2003, kdy automobilku převzalo BMW a postavilo zde moderní fabriku pro zcela nový Phantom VII. Ten položil základy nové image značky, jejíž designový jazyk drží dodnes.

Rolls-Royce 100EX (2004)

Phantom VII měl premiéru 3. ledna na autosalonu v Detroitu a evropskou o dva měsíce později na ženevském autosalonu. Pozoruhodné je, že už následující rok Ženeva přivítala prototyp 100EX, z něhož se v roce 2007 vyklubal Phantom Drophead Coupé.

Kabriolet postavený na odlehčeném hliníkovém šasi byl ve srovnání s limuzínou o 165 mm kratší a o 71 mm nižší, což mu dodávalo ještě více elegance. Smyslem bylo evokovat cestování na luxusní jachtě. Za tímto účelem designéři vytvořili stoupající boční linii a zužující se záď, kterou doplnili obložením z teakového dřeva v prostoru za zadními sedadly. Tento koncept postupně rozvinula dvojice zakázkových modelů Boat Tail v modrém a perleťovém provedení.

Střecha čalouněná pevnou tkaninou s kovovými nitěmi a kašmírovou podšívkou měla kompaktní rám, který se vešel do relativně malého úložného prostoru. Díky tomu byl zachován praktický objem zavazadelníku. Jeho horizontálně dělené víko nabízelo možnost posezení a výhled na nádherně zpracovanou podlahu se zdobenými rohožemi.

Projekt 100EX šokoval také motorem. Automobilka prostor pod kapotou navrhla na rozměry 9litrového šestnáctiválce. Ten se pochopitelně do sériové výroby nedostal, ale o jeho existenci věděl Rowan Atkinson. Na zvláštní přání jej nechal integrovat do Phantomu Coupé pro film Johnny English se vrací, kde hrál hlavní roli.

Rolls-Royce 101EX (2006)

Po limuzíně a kabrioletu bylo dalším logickým krokem kupé, ztělesněné konceptem 101EX v roce 2006. Ve srovnání s Phantomem se karoserie z uhlíkových vláken zkrátila o 240 mm. Pod kapotou z kartáčovaného hliníku ševelil tradiční dvanáctiválec o objemu 6,75 litru. Příď se skloněným profilem, kapotou a rámem okna z kartáčovaného hliníku umocňovala dynamické pojetí vozu.

Nejdůležitějším prvkem studie byla hvězdná stropnice, která se stala nejoblíbenějším zakázkovým prvkem s nekonečnými možnostmi ztvárnění. Sériový Phantom Coupé vyjel na silnice v roce 2008.

Rolls-Royce 200EX (2009)

Rok 2009 přinesl studii 200EX, která naznačovala experimenty s novým designovým směrem a příchod menší čtyřdveřové limuzíny. Ta si mohla dovolit méně formální tvary, zejména proto, že měla přivést ke značce nové, mladé publikum. Přesto vzhled nadále ctil hladké plochy a decentní linie. Model 200EX se stal předlohou pro sériový model Ghost.

Zajímavá je historka týkající se akustické izolace, kterou v rozhovorech potvrdil i Jonathan Simms, inženýr zaměřený právě na tuto oblast. Interiér Ghostu tlumilo asi 100 kg izolace, výsledkem čehož v něm bylo až nepřirozené ticho. Na přání zákazníků automobilka část izolace odebrala a doladila úroveň prostupujícího hluku na přirozenější úroveň.

Rolls-Royce 102EX (2011)

Když měl Rolls-Royce plné modelové portfolio, položil si otázku – kam dál? V roce 2011 na ni odpověděl konceptem 102EX, tedy Phantomem s čistě elektrickým pohonem. Opět šlo o plnohodnotný automobil, který prošel náročnými testy v Motor Industry Research Association (MIRA) ve Warwickshiru, aby bylo možné garantovat fungování při vysokých teplotách i vlhkosti.

Po prezentaci v Ženevě se 102EX vydal na turné sbírat ohlasy ve zbytku Evropy, na Středním východě, v Asii a Severní Americe. Zpětná vazba položila základy pro vývoj prvního elektromobilu Spectre. Ten naplnil proroctví Charlese Rollse z roku 1900, že elektřina jednoho dne poskytne ideální prostředek pro pohon luxusních automobilů.

Rolls-Royce 103EX (2016)

Zatímco dosud prezentované experimenty měly vždy souvislost s produkčními modely, prototyp 103EX z roku 2016 šel úplně jiným směrem. Vznikl na popud mateřského BMW, které si chtělo od každé vlastněné značky nadělit „Vision Vehicle“ oslavující její sté výročí. Zároveň to byla příležitost naznačit, kudy se bude ubírat podoba nového Phantomu, který měl přijít na trh následující rok.

Ručně vyrobené kupé s délkou 5,9 metru a výškou pouhých 1,6 m uchvátilo honosnou přídí s výraznými boky, prosklenou kopulí a vertikálně se otevírajícími dveřmi. Díky tichosti elektrického pohonu a exteriérovému podsvícení vypadal, že se při jízdě vznáší nad vozovkou. Toto pojetí inspirovalo Justina Biebera, který si u karosárny West Coast Customs nechal transformovat Rolls-Royce Wraith v podobném stylu.

Dojem lehkosti budila i pohovka v minimalisticky pojatém interiéru s velkou obrazovkou a masivním dřevěným obložením.

Navzdory extravaganci jsou zde dva prvky, které se dostaly do sériové výroby. Prvním je hlasová asistentka „Eleanor“, pojmenovaná po Eleanor Thorntonové. Věří se, že byla múzou Charlese Sykese pro originální figurku Spirit of Ecstasy. V konceptu 103EX zprostředkovávala komunikaci s řidičem a přebírala prvky autonomního řízení – prakticky předchůdkyně současné „Whispers“. Druhým detailem, který si můžete objednat, je skleněná soška Spirit of Ecstasy.