Rok 2021 je pro Škodu plný výročí. Pod křídly VW už bude česká značka 30 let

Taky Škoda podobně jako BMW už po uplynulém roku kouká do nadcházejících dní roku 2021. Pro automobilku z Mladé Boleslavi bude letošek plný významných výročí. Tak například, před 120 lety, ještě v rámci podniku Laurin & Klement, se mladoboleslavská značka poprvé vrhla do světa motorsportu.

29. června 1901 tovární jezdec Narcis Podsedníček v sedle motocyklu L&K dokončil zřejmě nejnáročnější motoristický závod té doby, pořádaný na 1196 km dlouhé trati mezi Paříží a Berlínem. Před 40 lety si pak Škoda připsala titul mezi značkami v Mistrovství Evropy cestovních vozů na okruzích – 27. září 1981 tento šampionát ovládla trojice legendárních kupé 130 RS.

Významná je pro historii Škody i legendární Rallye Monte Carlo. Před 85 lety, 2. února 1936, zde dobyl roadster Popular Sport posádky Z. Pohl/J. Hausman druhé místo ve třídě do 1500 cm3. Před 60 lety zde zase zvítězila finská posádka E. Keinäken/R. Eklund s Octavií TS mezi vozy do objemu 1300 cm3. Čtyři vítězství v řadě pak v rámci téže třídy odstartovala před 30 lety dvojice P. Sibera/P. Gross s Favoritem, když k triumfu z roku 1991 přidala nejvyšší příčky i v letech 1992 až 1994.

Asi nejvýznamnějším výročím letošního roku bude pro Škodu již 30 let pod střechou koncernu Volkswagen. Pod německé vedení nastoupila česká značka 16. dubna 1991. Mladoboleslavská společnost tehdy ročně vyprodukovala necelých 200.000 vozů jediné modelové řady, které vyjížděly ze tří výrobních závodů nacházejících se výhradně na českém území. Nyní je Škoda značkou s deseti modelovými řadami včetně zahraničních trhů a její výrobní kapacity jsou šestinásobné.

Bez VW by zřejmě nepřišla ani novodobá historie legendárního označení Octavia, která trvá už 25 let. V roce 1996 se rozběhla sériová výroba kultovního liftbacku. S rostoucím úspěchem značky v 90. letech si pak v roce 2021 připíše výročí i limuzína Superb, se kterou Škoda před 20 lety vstoupila do střední třídy.

Nakonec si mimo jiné oslaví 75 let od svého uvedení i model 1101/1102 „Tudor“, přičemž začátky výše zmíněné globalizace značky připomene 55. výročí od zahájení produkce terénního novozélandského modelu Trekka v roce 1966.