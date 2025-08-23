Rodinný Chrysler Pacifica si obul pohorky. Koncept Grizzly Peak inspirovali zákazníci

V zámoří na rozdíl od Evropy velkoprostorové modely stále frčí. Oblíbený model Chrysleru tak přijíždí v konceptuální variantě, která by mohla jeho cílovou skupinu ještě rozšířit.
Americký Chrysler se sice chystá postavit zpět na nohy – do budoucna plánuje nové SUV nebo stylový elektrický sedan – nejnovější koncept nicméně staví na svém dnes jediném vyráběném modelu Pacifica. Rodinné MPV, respektive dnes nejprodávanější minivan v USA, předvádí ve variantě Grizzly Peak vybavené off-road prvky a příslušenstvím pro dobrodruhy.
Koncept vytvořený pro nyní probíhající cestovatelský veletrh Overland Expo v Coloradu se vyznačuje především zvýšeným podvozkem (70 mm vpředu a 64 mm), 31palcovými terénními pneumatikami BFGoodrich na 18palcových kolech, ochrannou folií na spodní části karoserie a mimo jiné střešním nosičem s dodatečnými LED světlomety, plnohodnotným rezervním kolem a vysunovací boční markýzou.
V interiéru, konkrétně v místě třetí řady sedaček, nasadil Chrysler nový odklápěcí podlahový panel, pod kterým je úložný prostor a zároveň vytváří posádce rovné místo na spaní. Jinak zde nechybí dodatečné odkládací sítě, gumové koberečky nebo zadní elektrická přípojka. Nasadit ovšem do terénně či kempingově zaměřeného vozu sedačky čalouněné bílou kůží, to může být odvážnou myšlenkou jen u konceptu, který doopravdy na cesty nikdy nevyjede.
Technicky vychází Pacifica Grizzly Peak ze standardní čtyřkolky Limited AWD, která k pohonu všech kol využívá osvědčený zážehový V6 Pentastar o objemu 3,6 litru a výkonu 290 koní (214 kW). Motor je spojený s devítistupňovou automatickou převodovkou.
Vedení Chrysleru dodává, že ke tvorbě konceptu bylo inspirováno nespočtem zákazníků, kteří své vozy do podobných cestovatelských specifikací upravují svépomocí. Zda však automobilka plánuje variantu Grizzly Peak nebo třeba volitelný paket použité výbavy nabídnout také v sériové produkci minivanu, to zatím neupřesňuje.
Zdroj: Chrysler | Zdroj videa: Auto.cz
Walter Chrysler založil společnost v roce 1925 reorganizací Maxwell Motor Company (1904). V roce 1998 uzavřel partnerství s Daimlerem, dnes silně spolupracuje s italským Fiatem.
Chrysler je nejmenší ze tří velkých amerických automobilek (vedle Fordu a General Motors). Od roku 2021 patří do skupiny Stellantis.
