Rimac a diesel? V Chorvatsku zkoumají pohon budoucnosti, pomohou uhlíkové nanotrubice

Chorvatskou automobilku Rimac si spojujeme s elektrickým pohonem, nicméně zakladatel automobilky Mate Rimac sdělil magazínu Autocar, že tak úplně elektromobilní značka nejsou. Prý jednoduše vždy pracují s tím, co je nejvíce vzrušující. Nemusí to tak nutně být čistě elektřina, co bude v budoucnu pohánět vozy této značky. Neberte to ale tak, že další Rimac bude mít vzrušující benzinovou V12.

Rimac je a i nadále chce být technicky na špičce, proto právě zkoumá takzvané uhlíkové nanotrubice. Technický portál Grafen.cz je popisuje jako podlouhlé útvary, jejichž stěny jsou tvořeny atomy uhlíku a jsou to výborné elektrické i tepelné vodiče. Vzhledem k průměru trubice jeden nanometru, tedy 0,000001 mm, je to jedna z odpovědí na otázku, jak mít menší, ale zároveň výkonnější elektrické zařízení.

Web Nano Chemi Group už v roce 2019 uvedl, že přidání malého množství uhlíkových nanotrubic do anody lithium-iontové baterie zlepšuje výkon baterie a snižuje její ztrátu kapacity i stárnutí. Rimac by rád tuto technologii využil k pohonu automobilu, jeho společnost již našla start-up, který s tímto experimentoval a dosáhl účinnosti 80 %, zatímco moderní spalovací motory dosahují zhruba poloviny.

Rimac uvádí, že by přehříval tekutá paliva k tomu, aby generoval energii pro pohon elektromotoru, což by mohlo nahradit akumulátory, nejtěžší části elektromobilů. Tímto tekutý palivem může být cokoliv - petrolej, zkapalněný vodík, ale i klasická nafta. Může se tak stát, že se do některého z dalších vozů Rimac tankovala nafta, aby se následně měnila na energii pro pohánění elektromotoru. Blíže ale technologii Rimac nespecifikuje.