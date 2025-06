Řídili jsme Toyotu, kterou si už nekoupíte. Supra A90 Final Edition je poslední a nejlepší

Když vám v redakčním e-mailu přistane pozvánka na svezení se třemi různými vozy, z nichž jeden už všichni moc dobře znají, druhý se u nás neprodává a třetí je vyprodaný, vypadá to jako celkem zbytečná cesta, na kterou vyrazí asi jen ti, co chtějí na dva dny utéct z domova a nechat se obskakovat v pěkném hotelu u pláže. Nicméně na konci dne jsem došel k závěru, že přesně takové akce by mělo dělat víc automobilek a jsou důležité jak pro nás, tak pro vás.

Věc se má tak, že Toyota představila finální edici modelu Supra. To je to sportovní kupé za necelé dva miliony korun, které sdílí základy a pohonnou soustavu s BMW Z4, zatímco názvem a naladěním navazuje na dnes již ikonické modely Supra, které protínají velkou část historie značky. Final Edition ale stojí přes tři miliony, ne dva. A mezi nimi je nově ještě odlehčená verze Evo. A my tato auta mohli vyzkoušet na okruhu ve stejný den a za stejných podmínek.

Final Edition se vyrobí pouze 300 kusů, z toho asi polovina je pro domácí trh a druhou polovinu si až na Antarktidu rozdělí zbytek světa. Chudáci tučnáci. Čtyři z těchto aut, která už měla své majitele, jsme měli v boxech na okruhu Parcmotor Castellollí. K němu řeknu jen to, že není úplně lehký na naučení a nejede se na něm moc rychle, se Suprou maximálně na čtyřku. Já měl na nejdelší rovince před brzdným bodem 210 km/h, no a v moment, kdy jdete na brzdy, jedete z kopce a máte zatáčku pod sebou, takže do ní na plné brzdy padáte.

Stará, dobrá

S každým autem jsme si dali pár koleček, přičemž jako první šla na řadu výchozí Supra. Tohle auto je s námi už více než pět let, takže opravdu nic, co bychom neznali. Supra je měkká, spíše přípomíná cestovní GT než ostrý sportovní vůz. Na brzdách trochu noří čumák do asfaltu a v zatáčkách se naklání. Takhle je to ale v pořádku, je udělaná tak, abyste s ní mohli úplně v pohodě jezdit každý den a případně si ji doladit podle sebe, přesně jak to mají v Japonsku rádi a zbytek světa se tím velmi ochotně nakazil.

Už v základu má Supra rozložení hmotnosti 50 na 50, nízké těžiště, vysokou tuhost karoserie a hlavně možnost motoru B58 s dost dobrou manuální převodovkou, která mi s každým přeřazením připomínala, jak mi tahle páka radosti v mnoha moderních autech už chybí. Supra je mimochodem specifická tím, kde sedíte. Jako řidič jste prakticky hned před zadními koly, a s krátkým rozvorem je tak třeba přetáčivost chytat velmi rychle. Ani náhodou to není auto pro začátečníky.

To nám děláte naschvál?!

Teď už ale k věci. Supra dobrý, ale co to Evo? Celým jménem se tato verze jmenuje Lightweight Evo (na fotkách je to červené auto) a inženýři Toyoty si tady trochu pohráli s nastavením. Je to vlastně výbava, která přidává CFRP zadní křídlo, větší přední brzdy o průměru 374 mm, překalibrované tlumiče, posílený přední stabilizátor, větší odklony nebo optimalizaci systému EPS. Ačkoliv není tato výbava určená pro náš trh, jsou to změny, které takříkajíc odkoukáte a znám i pár majitelů super, kteří už výše uvedené se svým vozem udělali, samozřejmě ale bez technického zázemí samotné automobilky.

Výsledkem je o půl kategorie lepší auto. Tahle výbava auto výrazně nezrychlí, ale spíše se v něm budete lépe cítit při sportovní jízdě. Náklony jsou trochu potlačeny, zadní část vozu působí díky posíleným výztuhám pevnějším dojmem a ze všeho nejlepší je změna v chování přední nápravy, která působí lehčím dojmem. Jako kdyby motor B58 shodil pár kilo, ale tak to samozřejmě není.

Supra Lightweight Evo jde nádherně za předkem, pocit ve volantu je o řád lepší a zadní část vozu tu přední ochotně následuje. Rázem jste soustředěnější a při jízdě na hraně více propojení s vozem. Důvěra pomalu narůstá, ale po dvou kolech už musím chladit, protože nás čeká ten hlavní hřeb tohoto rozpláleného španělského odpoledne.

Nudné technické povídání kdyžtak…

‚‚Definovali jsme si jasné pořadí, ve kterém budeme Supru vylepšovat, abychom dosáhli tohoto výsledku. Nemůžete začít motorem‘‘, uvádí nám Patrick Scheelen z komunikace produktů z řady GR. A svoje tvrzení potom opřel o další slide prezentace, ve kterém nám ukázal pořadí, v jakém vývojový tým šel: tuhost, podvozek, aerodynamika, motor, brzdy, kabina.

Jdeme vyztužovat. Pod kapotou je nově vyvinutý ocelový prvek, který se přišrouboval k závitům u tlumičů a k přepážce pod čelním oknem. Tlumiče jsou mimochodem od KW s 16 nastaveními pro kompresi a 12 pro odskok. V kufru, tedy hned za řidičem, je nově trubková ocelová konstrukce připomínající závodní klec. Svou výztužnou vložku má i podlaha zavazadelníku. Výztužné příčky jsou vedeny i na podvozku, přední i zadní část vozu mají po dvou. Nové je i zavěšení předních kol a přední náprava má nový stabilizátor.

Díky novým dílům zavěšení je možné upravit si odklony kol, vpředu v rozmezí od 1°12’ do 2°48’ a vzadu od 1°44’ do 2°57’. Standardně má Toyota Supra na obou nápravách odklony 2°. Karoserie dostala aerodynamické díly z CFRP, zajímavostí je pak nová ventilace z kapoty, která je při běžném ježdění zaslepená destičkou, kterou si při okruhovém ježdění sundáte pár šoupátky a z ozdoby se stane funkční průduch.

Zadní křídlo je tak masivní, jak to vyžadoval celkový aerodynamický balanc vozu, který si Toyota ladila v tunelu. Motor dostal katalyzátor skoro jako u závodních vozů, jiné sání a optimalizaci softwaru. Sahara běžného modelu má 600 nebo 850 W, tady má 1000 W. Nový výfuk je titanový a od Akrapoviče. Hliníkový kryt samosvorného diferenciálu má lepší chlazení. Výrazně účinnější brzdy mají vpředu průměr 395 mm a vzadu 345 mm. Nejsou ale karbon-keramické.

Motor dostal přepážku do olejové vany, která zamezuje jeho odlévání, což může být u auta s nově získaným gripem velký problém. Obyčejně se to řeší suchým mazáním, ale to se dělá spíše při vývoji pohonné jednotky od základu a u mnohem dražších vozů. Nakonec, řidič sedí v karbonových skořepinách od Recara a řadí manuální převodovkou.

…přeskočte až sem

Teď už se asi ceně 3,3 milionu korun nedivíte. Tu slinu si ale utřete, čtyři alokované kusy pro český trh už jsou fuč. Veškeré změny vyústily v úctyhodná čísla. Výkon motoru poskočil na 441 koní, točivý moment na 571 N.m a maximální rychlost na 275 km/h. Široká 19palcová kovaná kola oblékla obutí Michelin Pilot Sport Cup2 s rozměry 265/35 R19 a 285/30 R20.

Všechno by se to také dalo shrnout tím, že Toyota si pro závěr modelů Supra nachystala okruhovou verzi, která si půjčuje prvky a postupy ze závodního stroje kategorie GT4 a Japonci se tímto krokem vydali ve směru Porsche, které tyhle věci dělá velmi rádo, protože se mu tím zvedá jak prestiž, tak matrace, pod všemi těmi nahromaděnými penězi. A jelikož Toyota přešla od slov k činům, mohl jsem si na dvě kola za zaváděcím vozem zkusit to, co bude mít doma jenom tolik lidí, kolik bránilo Řecko před perským králem Xerxem. A byla to jedna z nejlepších věcí, jakou jsem kdy řídil.

To si děláte srandu

S těmi GTčkovými Porsche jsem nebyl daleko od pravdy. Final Edition je pro Toyotu Supra tak trochu tím, co GT3 pro Porsche 911. Final Edition je milostný dopis všem fanouškům Toyoty a také všem, kteří honí desetinky na okruhu. Zatímco běžné sedadlo má jen průměrné držení těla v zatáčkách, tohle Recaro CF Podium vás drží pevně sevřené. Jeho upevnění ke karoserii pak otevírá nové komunikační prostředky mezi vámi a podvozkem.

Okruh nedaleko Barcelony jsem si najednou četl mnohem víc než předtím. Nově získaná tuhost karoserie ještě eskaluje hlad přední nápravy po přesném následování pokynů volantu a už to není tak, že zatočíte a auto se za pohybem stočí, ale mění směr jako celek. Výfuk od Akrapoviče odehrává koncert nově získaným brbláním a řízným falzetem. Ve spojení s novým katalyzátorem motor nádherně dýchá a Toyota nechává volný průchod všemu, co vám motor B58 může nabídnout.

Reakce na pedál plynu jsou perfektně přesné a výkon 441 koní najednou ukazuje, o kolik může být tohle auto v přímce rychlejší. V pasáži do kopce zrychluje Final Edition s takovou vervou, s jakou to běžná verze dělá na rovince. Má to ale jednu podmínku - musíte si vypnout či omezit stabilizaci. Se zapnutým protiprokluzem totiž zběsilost auta nenechá elektroniku spát a ta odebírá hodně výkonu. To auto se chce vrtět a hrnout se vpřed.

Brutálně přesně a čitelné auto je tahle finální edice, fakt že jo. Je to jako sedět v jiném autě, od základu jinak postaveném. Vůbec jsem v tom jízdní podpis běžné supry nepoznával. Dávkovatelnost brzdného účinku je pak další věcí, která mi připoměla ta nejlepší Porshce. Nejsou jedovaté, mají příjemný a jemný nástup a po celou dráhu pedálu si je můžete krásně dávkovat.

To auto je ale ve výsledku tak rychlé, že návyky z okruhu u předchozích dvou verzí jsem mohl klidně zapomenout. Najednou jsem byl na zcela novém místě s úplně jiným strojem. Mezi Suprou a Suprou Lightweight Evo je krok, ale mezi nimi a Final Edition je propast, kterou bych překročil jedině s instruktorem a po mnohem větším počtu kol. Dvě byly málo, ale stačilo to k tomu, abych s pár kolegy okusil tu nejlepší toyotu, která se mi kdy dostala do rukou. Tedy alespoň po stránce sportovní jízdy.