Řídili jsme nový Volkswagen ID.7: Na tohle jsme čekali! Je to skoro 300koňová zadokolka s dojezdem až 700 km

Model ID.7 těží maximum ze současné techniky Volkswagenu v čele s platformou MEB. Na jedno nabití ujede až 700 kilometrů a nabídne téměř plně digitální kokpit.

Čekali jste na elektrickou vlajkovou loď od Volkswagenu, která by se nejenom velikostí, ale i dojezdem mohla rovnat vozům Tesla? Tady je. Model ID.7 se velikostně řadí na vrchol střední třídy a není nadsázka o něm hovořit jako o takovém elektrickém arteonu. Jako první se světu ukáže liftback, a to už 17. dubna. Já měl možnost si jej mezi prvními vyzkoušet během jízd ve Španělsku, byť veřejně pouze s maskovacím polepem. Ale nebojte, viděl jsem i odhalené prototypy, u nichž se v budoucnu bude ladit hlavně infotainment. Ten totiž bude pro ovládání klíčový.

Volkswagen ID.7 zamíří do Evropy, Severní Ameriky (vozy pro tyto trhy budou vznikat v Emdenu) a do Číny (lokální výroba). Pro čínský trh bude důležitý liftback, Evropané sáhnou spíše po kombi ID.7 Shooting Brake, vycházející s konceptu ID. Space Vizzon. Ten jsme si koncem loňského roku mohli prohlédnout i v Praze a srovnám-li jeho tvary s ID.7, mohu říct, že jsme se tenkrát opravdu dívali na vůz velmi blízký sériové podobě.

Ale zpátky k liftbacku, který zamíří na evropský trh už letos na podzim a v základu by měl stát zhruba 1,5 milionu korun (hovoří se o ceně pod 60.000 eur). Na délku měří 4961 mm, je 1862 mm široký, 1538 mm vysoký a rozvor náprav činí bez 34 mm rovné tři metry. Je to kus auta, oproti konceptu ID. Space Vizzion, jehož blatníky téměř beze zbytku vyplňovala ohromná kola, však očekávejte v blatnících více volného prostoru i navzdory kolům o velikosti 20 palců a ne tak rozkročený postoj. Zejména při pohledu zezadu dominuje výška karoserie nad její šířkou, hodně ale udělal maskovací polep zakrývající horizontální linie boků, které sériovku opticky více přilepí k vozovce.

V duchu vozů ID, které už známe ze silnic, má ID.7 kratinký přední převis karoserie, minimum průduchů v předním blatníku a ohromnou prosklenou čelní plochu. ID.7 se chlubí koeficientem odporu vzduchu zhruba 0,23 (v závislosti na výbavě), což z ní dělá nejaerodynamičtější model rodiny ID. Přesto, když si vedle něj představím tříprostorový passat, nemůžu se zbavit dojmu, že je klasický sedan prostě vizuálně přitažlivější. Jenom se koukněte zboku – je to sedan, čtyřdveřové kupé, nebo prostě klasický liftback? Fastback, to je ta odpověď.

Pár tlačítek ještě zbylo…

S modelem ID.3 Volkswagen jasně udal směr, jakým se chce stran interiérů budoucích modelů vydat. Jenže zatímco modely ID.4, ID.5, čínské SUV ID.6 i mimořádně roztomilý ID.Buzz „trojku“ kopírují, ID.7 posouvá hranice o kus dál. Chtělo by se říct, že jde o hranice akceptovatelného, ale po prvním seznámení to vlastně docela dává smysl.

ID.7 má ve standardu 15palcovou středovou obrazovku, displej před řidičem už neční do prostoru, ale je elegantně zakomponován do dekorativního pásu v přístrojové desce. Volant má standardní rozměr a navzdory dřívějšímu vyjádření Volkswagenu, že se na dotyková tlačítka s haptickou zpětnou vazbou s modernizací ID.3 plošně vykašle, měly prototypy ID.7 přesně toto neoblíbené řešení. Klasická tlačítka tady jsou jenom pro ovládání světel, bočních oken (i tady musíte nešikovně přepínat mezi stahováním předních a zadních oken) a varovek. Pod velkým středovým displejem se už nachází pouze výdechy ventilace, které také nejsou pro Volkswageny zcela běžné.

Dobrou zprávou je, že se na ohromný displej vešlo hodně velkých ikon, takže po chvíli si budete připadat podobně jako v současném touaregu, který má panel klimatizace integrovaný do infotainmentu od začátku výroby. Chcete si nastavit směr proudění vzduchu? Stačí na displeji vyvolat menu klimatizace a prstem potáhnout tam, kam má vzduch z každého výdechu směřovat. Výdechy se už nastaví automaticky, přičemž je možné uložit si i oblíbené profily.

Informací je v systému opravdu hodně, když si ale nevíte rady, stačí vyvolat hlasové ovládání a uvést, jakou funkci chcete nastavit. Systém vám ji „vyhodí“ přímo na displej. Mimochodem, hlasová asistentka se jmenuje IDA, oslovení si však můžete nastavit dle libosti. Mrk mrk. Může ovládat i chytrou klimatizaci, takže stačí například říci, že máte ledové ruce, a vůz vám sám aktivuje vyhřívání volantu.

Malinký displej před řidičem zobrazuje ty nejnutnější údaje a nedá se konfigurovat. Zbytek informací, včetně například navádění navigace nebo činnosti asistenčních systémů, zprostředkuje standardně dodávaný head-up displej s rozšířenou realitou. Kdo do ID.7 přesedne z letitého passatu nebo arteonu, zažije šok, technika se však posouvá mílovými kroky dopředu a beztak brzy nadejde doba, kdy budeme v nových Volkswagenech komunikovat s hologramem. Jenom vzpomeňte na pět let starý koncept Volkswagen ID. Vizzion, který byl předobrazem sériové ID.7…

Místa jako v sedmičce. Té od BMW

Vzpomínáte si, jak se před lety Volkswagen dušoval, že vozy na platformě MEB uvnitř nabídnou podobné množství prostoru jako modely z vyšších segmentů? Tak ID.7 je jedním z důkazů. Krátký přední převis umožnil posunout prostor po posádku co nejvíce dopředu a dlouhý rozvor náprav dílo komfortu dokonal. Volkswagen ID.7 je o 11,5 cm vyšší než arteon, to ale hlavně proto, že se do podlahy musela vejít ohromná trakční baterie. Sedíte proto výš nad vozovkou, což usnadňuje nastupování, ale nad hlavou máte pořád přinejmenším stejně místa jako v passatu.

Volkswagen ID.7: Srovnání vnějších rozměrů Model Volkswagen ID.7 Volkswagen Arteon Volkswagen ID.5 Délka [mm] 4961 4866 4599 Šířka [mm] 1862 1871 1852 Výška [mm] 1538 1423 1598 Rozvor [mm] 2966 2835 2771 Objem kufru min/max [l] 532/zatím neuveden 563/1557 549/1561

Za volant usedáte stejně elegantně jako do sedmičky od BMW, dlouhé přední a zadní dveře poskytují královský nástupní prostor. Měřím 190 cm a „za sebe“ jsem se posadil s rezervou před koleny velkou jako v minulém BMW řady 7 se standardním rozvorem, a protože má ID.7 delší zadní převis karoserie, zbylo i dost místa pro zavazadla. Konkrétně 532 litrů ve standardu, což je o 31 litrů méně než v klasickém arteonu. Komu by to bylo málo, bude moci v budoucnu sáhnout po kombíku ID.7 Shooting Brake. Vpředu kufr nenajdete - v tom se ID.7 od elektrických sourozenců neliší.

Interiér vám zatím ukázat nemůžu (to až po oficiální světové premiéře), ale věřte, že co se úrovně materiálů, zpracování i pohodlí týče, je přinejmenším na stejné úrovni jako v arteonu a passatu. Vyhřívání a ventilování sedadel může fungovat automaticky díky senzorům teploty a vlhkosti instalovaným přímo do sedadel, poprvé lze nezávisle na sobě nastavit intenzitu vyhřívání i ventilace pro sedák i opěradlo. Pro řidiče a spolujezdce budou připraveny nové masážní funkce sedadel, vyloženě odpočinkový setup sedadel, který nabídne třeba Hyundai Ioniq 5, ale nečekejte.

286 koní v základu, počítejte i se čtyřkolkou

Volkswagen ID.7 bude v základu zadokolka s výkonem 210 kW (286 koní) a točivým momentem 545 N.m. Jedná se o nejvýkonnější model ID, protože dosud končily jednomotorové verze na 150 kilowattech. Nedošlo ale k pouhému nastavení softwaru, ale v podstatě se bavíme o novém třífázovém synchronním motoru. Dostal rotor se silnějšími permanentními magnety, stator s větším počtem vinutí a větším průřezem drátu či vodní chladič pro vnější stranu statoru. Ani jednostupňová převodovka nepřišla zkrátka – řada komponentů s nízkým třením doznala zesílení, aby lépe odolávala vysokému výkonu a točivému momentu.

Motor bude zprvu jediný (se čtyřkolkou se počítá, dorazí však později a není jisté, zda využije stejný 70kW motor jako u ID.4 a ID.5 GTX), stejně jako akumulátor s využitelnou kapacitou 77 kW (verze Pro). V tomto případě se přepokládá dojezd na jedno nabití až 615 km. Později však v nabídce přibude verze Pro S s 86kWh akumulátorem a předpokládaným dojezdem až 700 km.

Maximální rychlost vozu činí 180 km/h (stejně jako u současných modelů GTX), čas akcelerace z nuly na stovku ani hmotnosti jednotlivých verzí zatím neznáme. Jisté ovšem je, že verze Pro se 77kWh akumulátorem zvládne DC nabíjení s výkonem až 170 kW a verze Pro S nabídne nabíjecí výkon až 200 kW. Sečteno, podrženo, ID.7 posune Volkswagen stran dojezdu a výkonu nabíjení mezi současnou první třídu.

To bude pohodlíčko!

V rámci prezentace ve Španělsku jsem strávil za volantem maskovaného Volkswagenu ID.7 necelou hodinku a ujel asi 30 km. Jak a jestli vůbec se po prvním novinářském testování ještě změní nastavení vozu, si řekneme třeba na podzim, na první dobrou je ale za mě prakticky hotovo.

Co očekávat od pětimetrového reprezentativního sedanu? V prvé řadě hlavně pohodlí, špičkové odhlučnění interiéru a komfortní podvozek. V komfortním režimu je toto i na dvacetipalcových kolech samozřejmost, přešlapů se ostatně Volkswagen nedopustil ani u modelů ID.4 a ID.5. Na rozdíl od nich však má ID.7 luxusnější auru a novinku v podobě režimu plachtění.

Spousta lidí si stěžovala na to, že si nemohou ve stávajících modelech ID nastavit míru rekuperace a přepínání mezi režimy D a B pod volantem není příliš komfortní. Ano, to je pravda, i tyto modely však mají asistent ekonomické jízdy, který v závislosti na silnici před vámi ovládá rekuperaci sám a vy kolikrát nemusíte ani šlapat na brzdu. Režim plachtění jste si dosud museli navolit přepnutím do neutrálu, v ID.7 však stačí jezdit v ekonomickém režimu a po uvolnění akcelerátoru vůz nezpomaluje.

Jde o jedno z opatření pro snížení spotřeby, která je u stávajících modelů dost závislá na venkovní teplotě. Během jízd ve Španělsku vládly teploty nad 25 stupňů Celsia, takže pro elektromobil ideál, spotřebu okolo 17 kWh/100 km však vzhledem k velikosti vozu akceptuji. Jezdili jsme v kopcovitém terénu a nesnažil jsem se o různé eko-triky – jednoduše jsem s ID.7 jezdil jako s autem se spalovacím motorem. Vůz s větší baterií by tak bez problémů na jedno nabití ujel přes 500 km, což v reálu plně dostačuje.

Pohodová jízda Volkswagenu ID.7 vyhovuje, on za to ale umí taky hezky vzít. Zrychluje s vervou, ale krásně plynule a neomlátí vám hlavu o opěrku sedadla. Ve sportovním režimu po uvolnění plynu citelně více rekuperuje a efektivní systém řízení dynamiky téměř neznatelně přibrzďuje jednotlivá kola pro co největší stabilitu.

Tuhost adaptivních tlumičů lze upravovat v závislosti na zvoleném režimu, ale také individuálně po jednotlivých krocích. Jenom řízení s progresivním převodem by si zasloužilo větší rozdíly v jednotlivých módech, protože u stávajícího nastavení není mezi komfortním a sportovním režimem prakticky žádný rozdíl. Oceňuji však přesnost zejména okolo středové polohy. ID.7 reaguje na natočení volantu rychle a řidič tak neztrácí pocit jistoty ani v za sebou rychle navazujících obloucích.

Závěr

S modelem ID.7 vstupuje Volkswagen do nového segmentu elektromobilů. Zatímco vozy ID.4, ID.5 a ID.Buzz mají víceúčelové zaměření a hatchback ID.3 zabodoval jako vstupní brána do světa elektromobilů, ID.7 je manažerský fastback, u nějž by někdo krátký dojezd na jedno nabití či méně komfortní cestování akceptoval jenom těžko. Za volantem jsem zatím moc času nestrávil, ale vypadá to, že ty nejdůležitější vlastnosti si Volkswagen už předem skvěle pohlídal.

Sériová verze Volkswagenu ID.7 se oficiálně představí 17. dubna a do prodeje zamíří ještě v letošním roce. Kombi ho bude následovat příští rok. Základ s výkonem téměř 300 koní ohromí, stejně jako bohatá základní výbava, zahrnující velký infotainment či head-up displej. V obou případech se bavíme o nezbytných prvních, bez kterých se prakticky neobejdete, protože jiné systémy pro interakci s posádkou už tady nejsou.

Oceňuji luxusní interiér a chytré hlasové ovládání, nepotěší snad jenom složitější ovládání zadních oken z místa řidiče. Na rozdíl od americké Tesly se Volkswagen cenami podbízet nebude, Němci nám však za cenu nižší než 60.000 eur slíbili super výbavu i technické parametry. Více si snad řekneme za necelé dva týdny po světové premiéře sériovky.