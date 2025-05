Řídili jsme nejlehčí sportovní elektromobil na trhu. Alpine A290 překvapila rozvážným přístupem

Z nového Renaultu 5 se víská nadšením a není se čemu divit, je to další povedený elektromobil. Renault zaštrachal v minulosti a vytáhl tolik oblíbený model 5, který převedl do dnešní doby jako retro elektrickou parádu. Ta si odnesla ocenění evropské COTY. Spolu s ní si tu samou cenu odneslo i její dvojče, ostrý hatchback, který je tím samým autem, ale od sportovní značky Alpine.

Tomu to ale jako většině retro elektormobilů na papíře moc nejde. My jsme měli příležitost se svézt v rámci první novinářské prezentace v Česku a do rukou nám byla svěřena varianta GTS, která vyjde na 1.125.000 Kč. To v kontrastu s tabulkovým dojezdem 361 kilometrů a výkonem 220 koní nepůsobí jako úplně dobrá protihodnota, ale stačí se na auto podívat a začne vám v hlavě šrotovat myšlenka, že mu to asi odpustíte.

Alpine A290 má na délku pouze 3997 mm, je tedy kratší než čtyřková Škoda Fabia. I tak ale nabídne pětidveřovou karoserii, přičemž zavazaedlník pojme 326 litrů, případně 300 litrů s audiosystémem Devialet. Na šířku má 1823 mm bez zrcátek a rozvor 2534 mm napovídá, že tu máme velmi krátké převisy karoserie. Ale řeči o kufru a místa uvnitř si můžeme nechat až na test.

A290 přijíždí na trh hezky vyparáděná, líbí se mi odkaz na původní 5 GT Turbo v podobě panelu nad zadním kolem, který dříve přiváděl vzduch k motoru. Dnes je jen ozdobou, ale zároveň připomínkou tohoto ikonického modelu. Přední světlomety pak doplňuje dvojice dalších svítilen, které slouží jako světelný podpis ve tvaru X, čímž odkazují na přídavné světlomety závodních vozů.

A290 je k mání se čtyřmi designy kol, na které jsou k dispozici pneumatiky Michelin. Základní varianta má v základu Pilot Sport EV a naše GTS má bez příplatku Pilot Sport 5S s rozměry 225/40 R19. Uvnitř vás přivítá volant inspirovaný formulemi včetně sympatického přepínače pro ovládání rekuperace. Ta funguje od plachtění až po one pedal driving, a to do rychlosti 8 km/h.

Ovládání převodovky, respektive tady režimu jízdy, se dělá přes tři tlačítka na středovém tunelu stejně jako u Alpine A110. Čudlíky z Renaultu a Dacie odhalíte na volantu a pod infotainmentem. Díky možnosti kůže Napppa, která interiér krásně provoní, a také volantu a sympaticky tvarovaným sedadlům, si tu ale jako v levném autě moc nepřipadáte. Různě po autě se také objevují motivy francouzské vlajky, aby byl původ vozu všem jasný a navíc nám to připomíná, že si tohle auto vyrábí Alpine doma.

Mini auto - mini okruh

V rámci prvních jízd nás čekala čtyři kolečka na mosteckém polygonu v takovém klidnějším tempu a poté výlet po okolních okreskách. Ucelený závěr tedy určitě nemáme, ale první dojmy ano. Varianta GTS má elektromotor o výkonu 160 kW (220 koní) a s točivým momentem 300 N.m. Slabší varianta s výkonem 180 koní se liší jen softwarem. Obě varianty mají poháněnou přední nápravu.

Když to s prckem rozbalíte, umí zrychlit na stovku za 6,4 sekundy a digitální rychloměr se zarazí na 170 km/h. Akumulátor o kapacitě 52 kWh je umístěný v podlaze vozu a jde tedy o klasickou skateboardovou platformu, která přispívá rozložení hmotnosti 57 na 43, což je rozhodně lepší vyvážení než u klasických hatchbacků se spalovacími motory.

Pravda, 52 kWh zní jako málo, ale do městského auta to stačí. Jízdní dosah 364 km v ideálních podmínkách bude u auta takových schopností spíše fata morgana a moje plně nabité auto ukazovalo jen něco málo přes 200 kilometrů. Jenže stejně jako u sportovních aut se spalovacími motory je snížený jízdní dosah vykoupený satisfakcí z jízdních vlastností. Nebo není?

Alpine vyzdvihuje svébytný podvozek s tlumiči s hydraulickými dorazy a víceprvkovou zadní nápravou. Brzdy od Bremba jsou vpředu čtyřpístkové a můžou se pochlubit celkem solidními talíři o průměru 320 mm vpředu a 288 mm vzadu. Rozměry brzd jsou pro obě varianty stejné.

Elektromotor nemá tak jedovatou reakci, jak je u některých elektromobilů zvykem. Musí se tak trochu rozkutálet a lehce připomíná charakter spalovacího motoru. Pomoct tomu můžete tlačítkem overtake, které na vás červeně svítí na volantu. Po jeho stisknutí se do auta nenaženou koně navíc, ale trochu se změní mapa, což se hodí třeba pro předjetí. I tento elektromobil pak vydává nějaký ten vesmírný zvuk, který vás má vtáhnout do děje, ale mě osobně takové věci spíše vytahují z auta. Dá se to vypnout.

Být Alpinem, dávám na přední stranu každého tiskového materiálu hodnotu 1479 kilogramů, která je sice na ostrý hatchback této kategorie stále dost, ale mezi elektromobily je to muší váha a lehčí elektromobil, který můžeme označit za sportovní, na našem trhu zatím nemáme. Tomuhle autu se tak do zatáček chce a nepropouští se do jeho chování příliš vysoká hmotnost. Ruku v ruce s tím jde fajn rychlý převod řízení, které ale postrádá nějakou vtahující zpětnou vazbu.

To ovšem neplatí na výjezdech ze zatáček, kdy začne s příliš agresivním přidáváním plynu promlouvat do řízení nával točivého momentu. Samosvorný diferenciál tady supluje elektronické dávkování točivého momentu mezi kola, které řídí sám elektromotor, ale za mě by mohl odvádět lepší práci. Velmi pak doporučuji vypínat při každém dynamičtějším svezení kontrolu trakce, která do brzd hryže velmi ráda a velmi brzy.

Brzdový pedál není fyzicky spojený s brzdovým systémem ale po stlačení pedálu jen vyšle impulz do brzdové soustavy a ty pak začnou brzdit. Teoreticky by měl být jejich účinek rychlejší. Na to, jestli to funguje dobře a za každé situace, jsme neměli dost prostoru, ale pocit z brzdového pedálu je takhle na první seznámení jedním z nejlepších na trhu. Noha se vám nepropadá do rekuperačního bahna a auto hezky rovnoměrně a účinně brzdí.

Velmi mě překvapily perfektní reakce na rychlé změny směru, které se velkým elektromobilům často nelíbí, ale těm malým to prostě nějak jde. Lví podíl na solidních jízdních vlastnostech ale samozřejmě měly pneumatiky Michelin Pilot Sport 5S. Tohle auto si možná užijete na zakroucených silnicích více než Porsche Taycan. Nicméně dlouhé rovinky jsou s A290 trochu nuda, patří prostě do serpentin.

Závěr

Alpine A290 nás docela namlsala na věci příští a jezdí vážně dobře. Svědomitě, dospěle a dobře reaguje třeba na odlevení na plynu. Nicméně některé její negativní vlastnosti se daly odhalit prakticky po prvních pár kilometrech. Pokud hledáte sportovní elektromobil za 1,1 milionu (jsou vůbec tací?), je určitě vhodným adeptem.

Řídil jsem už zábavnější elektromobily (asi dva), ale ty stály mnohem víc peněz. Ve světě, kde neexistují spalovací auta, je tohle super kauf. První dojmy jsou tak spíše pozitivní a čekáme na první test, který nám toho řekne mnohem víc. Takhle na první dobrou ale děkujeme Alpine, že se toho nebojí a snaží se dělat si věci po svém. Stojíme při vás.

Alpine A290: Technické údaje a české ceny Výkon [kW] 130 160 Točivý moment [N.m] 285 300 Pohon přední kola Akumulátor [kWh] 52 Nabíjení DC max. [kW] 100 Dojezd [km] 380 364 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,4 6,4 Maximální rychlost [km/h] 160 170 Hmotnost [kg] 1479 Rozměry [mm] 3997x1823x1512 Rozvor [mm] 2534 Objem kufru [l] 326 Cena GT [Kč] 975.000 - Cena GT Premium [Kč] 1.055.000 - Cena GT Performance [Kč] - 1.050.000 Cena GTS [Kč] - 1.125.000 Cena Première Edition [Kč] - 1.165.000

Zdroj: Autorevue.cz | Zdroj videa: Alpine