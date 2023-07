Řidičský průkaz od 17 let: Jaká budou pravidla a jak to funguje v zahraničí?

V okolních zemích to již dlouho funguje, u nás jezdí i mladší – pojďme se podívat, jak by měli řídit mladší náctiletí řidiči.

Vládou schválená novela zákona o silničním provozu zavádí možnost řídit osobní vozidla do 3,5 tuny dříve než v osmnácti letech. Do autoškoly má být možné nastoupit již v 15,5 letech, ukončení výuky a výcviku ale půjde nejdříve v 17 letech. Stejně tak po 17. narozeninách bude možné přistoupit ke zkoušce odborné způsobilosti, po jejímž úspěšném absolvování uchazeč získá řidičské oprávnění.

Sedmnáctiletí budou moci usednout za volant pod dohledem mentora, ten ale bude muset být bezúhonný a zkušený. Konkrétně: Musí držet řidičské oprávnění skupiny B alespoň po dobu 10 let. Mentor rovněž musí prokázat svou bezúhonnost, která se v tomto případě definuje jako držení řidičského oprávnění po nepřerušenou dobu minimálně pěti let, během níž mu nebylo odňato řidičské oprávnění nebo podobně.

Bezúhonnost se také vztahuje na čistý záznam v bodovém hodnocení, který je nutno mít jak při zahájení činnosti mentora, tak po celou dobu jeho působení. Mentor musí být rovněž dohledatelný, což znamená, že zákonný zástupce mladého řidiče musí jeho jméno nahlásit na příslušný úřad. Registr řidičů poté zkontroluje splnění všech podmínek a zaznamená mentorovo jméno k profilu mladého řidiče.

Mentor má navíc povinnosti, které jsou obdobné těm, jež platí pro učitele v autoškole. Nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek a je povinen podrobit se vyšetření k zjištění případného ovlivnění těmito látkami. Jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu nebo nemoci. A konečně, mentor musí během výuky sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a pečlivě sledovat chování řidiče.

A jak to funguje v zahraničí?

Ve Velké Británii mohou mladí lidé získat provizorní řidičský průkaz a začít jezdit na veřejných komunikacích ve věku 17 let. Během výuky musí být v autě osoba starší 21 let, která drží platný řidičský průkaz pro daný typ vozidla minimálně 3 roky. Pro všechny řidiče platí přísná pravidla týkající se řízení pod vlivem alkoholu. Ve Francii mohou mladí lidé začít řídit ve věku 17 let v rámci programu "conduite accompagnée", za podmínek, že jsou v autě s osobou starší 28 let, která drží řidičský průkaz nejméně 5 let.

V Německu umožňuje program "begleitetes Fahren ab 17" mladým lidem začít řídit v 17 letech za podmínek, že jsou v autě s osobou starší 30 let, která drží řidičský průkaz minimálně 5 let. V Rakousku může mládež od 17 let získat tzv. L17 řidičský průkaz, který jim umožňuje řídit za doprovodu osoby starší 28 let, která drží řidičský průkaz minimálně 7 let. Rakousko také má nulovou toleranci alkoholu pro řidiče do 21 let nebo pro ty, kteří drží řidičský průkaz méně než dva roky.

V Irsku umožňuje systém řízení mladým lidem získat učební řidičský průkaz ve věku 17 let, který umožňuje řídit za doprovodu osoby starší 21 let, která drží řidičský průkaz minimálně 2 roky. Na Slovensku byla pravidla pro výcvik mladých řidičů zavedena již v roce 2012. Podle tohoto režimu může řidič ve věku 17 let začít řídit pod dohledem zkušeného řidiče, který má řidičský průkaz minimálně 10 let. Zkušený řidič by měl být uvedený v žákovském průkazu a musí být vždy přítomen v automobilu během jízdy.

Připomeňme, že i u nás již dlouhou dobu mohou mladší řidiči na silnici s dvoustopými vozidly, na něž se vztahují pravidla řidičského průkazu kategorie AM. Oficiálně jde o maximálně dvoumístné lehké motorové čtyřkolky s maximálním výkonem 6 kW (typicky s naftovými dvouválci), omezenou rychlostí na 45 km/h a pohotovostní hmotností do 425 kilogramů.

Typicky jde o vozidla značek Microcar, Aixam, Ligier a dalších, která vypadají jako skutečná osobní auta, akorát vypraná na 90 stupňů. V nich lze najít spoustu komfortní výbavy, srovnatelné s „dospělými“ automobily a dle výrobců na tom nejsou špatně ani z hlediska bezpečnosti, protože bývají stavěná na trubkovém prostorovém rámu, tedy se špetkou nadsázky podobně, jako závoďáky s klecí a laminátovou kapotáží.