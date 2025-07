Řidičské průkazy ve výdejních boxech mají úspěch, jen za první týden si je nechalo poslat 3000 řidičů

V prvním prázdninovém týdnu řešilo výměnu řidičského průkazu 23.137 lidí, z toho díky nové funkci prostřednictvím Portálu dopravy 6016 řidičů, což je 26 procent. Půlka žadatelů přes internet zvolila doručení na úřady, druhá půlka chtěla hotovou průkazku zaslat. Doručení dominovaly výdejní boxy, kam putovalo dohromady více než dva tisíce řidičských průkazů (69 %).

„První tři tisícovky řidičských průkazů už si lidé vyzvedli třeba z výdejních boxů a ušetřili tak dvě návštěvy úřadu a desítky minut ve frontách. K dispozici je stále 206 úřadů obcí s rozšířenou působností, kde lze vyřešit žádost i vyzvednout průkazku postaru. Přibylo ale zároveň 10 tisíc výdejních míst Balíkovny, kam je možné si nechat řidičský průkaz zaslat přes Portál dopravy,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Objednávku doručení řidičského průkazu nebo karty řidiče do výdejního boxu umožňuje od 1. července 2025 Portál dopravy. Na něj je možné se přihlásit například přes Bankovní identitu (Bank iD), kterou má 6,5 milionů klientů deseti bank. Nová možnost doručení stojí 100 Kč a žadatel díky ní už nemusí na úřad vůbec chodit.

Do konce letošního roku ještě zbývá vyměnit 350 tisíc řidičských průkazů, kterým končí platnost. V České republice není nutné mít doklad fyzicky u sebe, musí ale být platný – ale pozor v zahraničí, kde je zapotřebí plastovou kartičku při řízení mít.

Nejčastější otázky a odpovědi



1. Kdy bude řidičák k vyzvednutí? Platí pořád zákonná lhůta?

Lhůty jsou platné pro vydání řidičských průkazů, což je 20 kalendářních dní, ve zrychlené lhůtě do 5 pracovních dní. Nutné je přičíst dopravu do výdejních míst, která je zpravidla 1-2 dny.



2. Bude možné zásilku sledovat? Jak se dozvím, že je řidičák připravený k vyzvednutí?

Zásilku je možné sledovat, v e-mailové notifikaci bude uveden odkaz. O vyzvednutí bude žadatel informován SMS/e-mailem ze strany Balíkovny nebo v Portálu dopravy.



3. Jak dlouho mám na to, abych si řidičák vyzvedl?

V Balíkovně (boxu) je uložen zpravidla 2 dny, ve výdejních místech až 5. O délce uložení je uživatel vždy zpraven SMS zprávou nebo emailem.



4. Co potřebuji k vyzvednutí z boxu / výdejního místa?

K vyzvednutí řidičského průkazu z boxu nebo výdejního místa budete potřebovat kód pro vyzvednutí. Tento kód je součástí notifikace o doručení do výdejního místa.



5. Může za mě řidičák vyzvednout někdo jiný?

Ano, řidičský průkaz může za vás vyzvednout někdo jiný, pokud má váš kód pro vyzvednutí



6. Co se stane, když si řidičák nevyzvednu? Bude odeslán na úřad? Pokud ano, na který?

Pokud řidičský průkaz/kartu řidiče nestihnete vyzvednout včas, bude dopravce zásilku doručovat na obec s rozšířenou působností vyřizující žádost.



7. Bude nadále možné podat žádost online, ale vyzvednout na úřadě?

Ano, bude možné podat žádost online a vyzvednout řidičský průkaz na vybraném úřadu obce s rozšířenou působností.



8. Bude možné nadále vyřídit si řidičský průkaz i na úřadě bez online podání?

Ano, tato možnost bude, podání prostřednictvím PD šetří váš čas i peníze



9. Co dělat se starým řidičákem? Můžu si ho nechat?

Starý řidičský průkaz není potřeba nikam odnášet, je nutné jej znehodnotit, podobně, jako je tomu v případě platebních karet po pozbytí jejich platnosti. Pokud chcete, můžete ho donést na obecní úřad obce s rozšířenou působností.



10. Je možné zaslání i do zahraničí?

Zasílání českých řidičských průkazů do zahraničí možné nebude.



11. Plánuje se tímto způsobem i zasílání SPZ?

Ano, obdobně jako u řidičského průkazu nebo karty řidiče bude možné za určitých podmínek registrační značku nebo technický průkaz odeslat do boxu. Tuto novinku Ministerstvo dopravy chystá v následujících letech.

Zdroj: MDČR