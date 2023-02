Řidiči v Česku často neumějí zabránit sekundárním nehodám. Jak se správně zachovat?

Nemusíte být přímým účastníkem dopravní nehody, ale svým chováním můžete způsobit další. Poradíme, jak zbytečně neriskovat a skutečně pomáhat.

Za rok 2022 došlo na českých silnicích k 98 tisícům nehod, statisticky vzato se tak jedna udála každých pět minut. Na silnicích zemřelo 454 osob a přes 1700 bylo těžce zraněno – pro srovnání, během roku 2021 byl počet úmrtí 462 a těžkých zranění 1410.

Počet nehod, při nichž byl v loňském roce někdo zraněn či zemřel, přesahoval 25 tisíc. Znepokojivé je, že v průměru každoročně zemře 10 lidí a 40 je jich zraněno při nehodách, od nichž viník ujel. Mnoho nebezpečných situací také vzniká v případech, kdy dochází k takzvaným sekundárním nehodám, tedy další bouračce v důsledku té první – ročně se jich stane okolo tisícovky! Jak se tedy správně chovat?

První radou je zachovat chladnou hlavu a vyvarovat se zbrklosti. Pokud jste svědkem nehody, zastavte, zajeďte co nejblíže ke krajnici nebo na jiné bezpečné a přehledné místo a zapněte výstražná světla. Oblékněte si reflexní vestu – tu je vhodné mít v kabině vozu po ruce. Opatrně vystupte a označte nehodu výstražným trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti – 50 metrů na silnici, 100 metrů na dálnici. Se správným umístěním pomohou směrové sloupky, které mají v přehledných úsecích rozestupy 50 metrů. Osoby, které jsou bez zranění nebo schopny pohybu, odveďte za svodidla nebo do míst, kde jim nehrozí další nebezpečí.

Tyto úkony můžete zvládnout relativně svižně, poté je ihned nutné zavolat záchranné složky. Dispečerovi sdělte své jméno a příjmení, popište co nejpřesněji situaci a místo nehody (nejbližší obec, kilometrovník, významné orientační body). S přesnou lokalizací mohou pomoci čísla na železničních přejezdech nebo sloupech veřejného osvětlení. Pokud máte nainstalovánu aplikaci Záchranka, tato umí odeslat polohu i tísňové volání přímo na operační středisko. Dále uveďte počet zúčastněných osob, počet zranění a rozsah zranění – například 5 osob, 2 vážně zranění. Telefon nezavěšujte, zůstaňte v kontaktu s dispečerem a řiďte se jeho pokyny. Hovor si můžete dát na hlasitý odposlech.

Zraněným osobám poskytněte první pomoc. Snažte se zajistit základní životní funkce: vědomí, dýchání, krevní oběh. Krvácení z tepny zastavíte tlakem ruky či prstů na ráně, tlakovým obvazem nebo zaškrcením nad ranou směrem k srdci. Pokud je to bezpečné, pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vozidla, v situaci kdy jim nehrozí bezprostřední nebezpečí (například požár vozu), počkejte na příjezd záchranných složek. Do jejich příjezdu oživujte zraněné a komunikujte, aby neupadli do šoku.

Až nebude hrozit žádné nebezpečí, zajistěte svědky a důkazy/stopy, které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody. Pokud si nejste jisti postupem, v autě můžete vozit kartu postupu u dopravní nehody, vydanou oddělením BESIP ve spolupráci s Policií ČR.