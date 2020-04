Řidič u České Lípy fotil během řízení auta policii. Došlápla si na něj díky Facebooku

Týdeník Policie informoval o bizarním udělení pokuty, ke kterému došlo v neděli na Českolipsku. Policisté jeli v neoznačené služební Škodě Octavia, kterou používají pro radarové měření, po silnici mezi Českou Lípou a Zákupy. Všimli si, že je již delší dobu sleduje jedno vozidlo, na tom by ale ještě nebylo nic tak zvláštního.

Po chvíli se ve skupině na Facebooku objevila zezadu pořízená fotka onoho policejního vozu. Nechybělo ani varování před měřením rychlosti. Policisté, kteří shodou okolností sledovali stejnou skupinu na sociální síti, se proto rozhodli muže zastavit a zkontrolovat ho. Řidič byl nápadně podobný tomu na profilové fotografii u příspěvku. Ke svému činu se doznal a na místě mu byla udělena pokuta za používání telefonu za jízdy.

Policie se netají s tím, že jí nahlašování pozice silničních kontrol nevadí, protože i to přispívá k ostražitosti a bezpečnosti v provozu. Zároveň ale varuje před používáním mobilního telefonu během řízení, což byl i případ nešťastníka z popisovaného případu.

Řidič mohl na místě dostat blokovou pokutu do výše 1000 Kč a dva trestné body. Podle návrhu novely bodového systému by to ale v budoucnu mohla být pokuta až 2500 Kč a čtyři body.