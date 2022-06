Řidič Octavie se v Brně dopustil zásadní chyby při průjezdu křižovatkou. Pak ve spěchu srazil chodce

Na ucpaných křižovatkách dochází ke spoustě nepochopitelných situací. Kdyby řidič octavie respektoval silniční zákon, nemusel by ve spěchu srazit chodce.

Silniční zákon hovoří jasně: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Samozřejmě platí výjimky týkající se odbočování vlevo a přednosti chodcům na přechodech, v dopravní špičce se však dennodenně můžete setkat s řidiči, kteří zákon nerespektují, vjedou do křižovatky, i když musejí vedět, že situace neumožňuje plynulý průjezd, a křižovatku ucpou.

K čemu může takové chování řidičů vést, dokládá video zveřejněné na webu Policie ČR. Zachycuje rušnou křižovatku v Brně, do níž v rozporu s předpisy najela šedá Škoda Octavia tak nešťastně, že zůstala stát až za semaforem. Když se situace uvolnila, řidič Octavie už na červenou vyrazil do křižovatky a málem do něj narazil zprava přijíždějící Kodiaq. Možná i kvůli tomu si řidič octavie nevšimnul muže jdoucího po přechodu (přecházel na zelenou, uvádí policie), který se už vozu bohužel nevyhnul.

Podle informací policie byl chodec se zraněním převezen do nemocnice a dechová zkouška u řidiče vyloučila přítomnost alkoholu.