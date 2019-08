Richard Hammond prozradil, jak bojovat s nástupem stáří. Lépe asi vybrat nemohl

Krize středního věku. Čas, kdy muži sahají po motorkách, člunech, učí se létat, skáčou s padákem, lezou po horách, zdvojnásobí počet milenek nebo si třeba koupí nějaké zajímavé auto. Každý si tím projde jinak.

Britský moderátor Richard Hammond, který oslaví na konci letošního roku padesátku, v reklamě pro Ford tvrdí, že by sáhl po picku-pu, konkrétně po novém Rangeru Raptor. Své tvrzení se rozhodl potvrdit v úsměvném videu, které si můžete pustit níže v článku.

Ford Ranger Raptor je evropská kratochvíle dostupná pouze v jedné verzi karoserie (Double Cab). S emisně přátelským dvoulitrem o výkonu 157 kW (213 koní) spojuje drsný vzhled s robustním podvozkem, který se nebojí skočit bosí do bláta.

Už jsme jej otestovali a moc se nám líbil. Posadil se do něj náš kolega Miro Mihálik a dle jeho verdiktu to vypadá, že by nevolil jinak.