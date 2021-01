Richard Hammond přežívá na pustém ostrově. Nová show připomíná starý Top Gear

Britský moderátor Richard Hammond je stejně jako jeho kolegové James May a Jeremy Clarkson ve službách americké internetové televize Amazon Prime, kde vedle celosvětové proslulé automobilové show The Grand Tour mají každý ještě své vlastní projekty. James May třeba cestuje Japonskem a učí se vařit. Clarkson má zase svou farmu.

Richard Hammond měl v rámci svého působení v této televizi projekt Richard Hammond´s Big, který se v české produkci objevil pod názvem Velké stavby s Richardem Hammondem. Aktuálně se však objevila ukázka na druhý projekt, který dostal název The Great Escapists a Hammondovi zde bude sekundovat Tory Belleci, americká televizní osobnost.

Dvojice moderátorů se jakoby ocitne na pustém ostrově, kde by měla bojovat o přežití. Nikdo jim ale neřekl, že se u toho nemohou pořádně pobavit. Moderátoři tak dělají nejrůznější vylomeniny a vymýšlejí pro sebe různé výzvy. Se stavbami nejrůznějších vozidel si spousta z vás určitě vzpomene na starý dobrý Top Gear.

Pilotní epizodu této show můžete sledovat na Amazon Prime 29. ledna. Celkově pak bude mít série šest epizod. Pokud jste tak již neučinili, můžete si počkat na poslední díl a podívat se na vše v rámci 30denní bezplatné zkušební verze.