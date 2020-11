Rezvani Hercules kombinuje to nejlepší z americké produkce. Může mít 1318 koní!

Jakou největší šílenost na kolech se v letošním roce viděli? Možná tu totiž máme něco, co vašeho favorita snadno predčí. Jedná se o šestikolový off-road Hercules 6x6 od americké společnosti Rezvani. Novinka této velmi zajímavé značky stojí na podvozku produkčního Jeepu Gladiator.

Výsledek má ovšem kompletně přepracovanou karoserii na vysokém podvozku s velkými pneumatikami do terénu a měděnými doplňky. Že jde o Jeep, nicméně snadno poznáte podle boční siluety kabiny. Vnitřek vozu už tak změněný nebyl, takže podle něj americký off-road snadno poznáte. Jsou tu ovšem určité změny, například infotainment od společnosti Alpine.

Pod kapotu mohou zákazníci zvolit řadu motorů. Nabídku otevírá vidlicový šestiválec Pentastar o výkonu 213 kW (289 koní). Úspornější volbou pak bude vznětový šestiválec o objemu 3,0 litru s výkonem 194 kW (260 koní). Živější jízdu zase zajistí osmiválec HEMI s výkonem 373 kW (500 koní).

To ovšem ještě není konec. Rezvani nabízí pro tento produkt i vyladěný pohon od muscle caru Dodge Demon. To znamená osmiválec HEMI se zvětšeným objemem na 7,0 litru, který do šesti kol pumpuje výkon 969 kW (1318 koní). Tento motor je spárovaný s osmistupňovou automatickou převodovkou, která pochází z vozu RAM 1500 TRX.

Aby nebyl vůz tak „obyčejný“, jde ho objednat i ve vojenské verzi, kdy má neprůstřelná okna, ochranu z kevlaru, plynové masky na palubě, oslepující granáty či noční vidění. Na takový vůz si už ale připravte v přepočtu 10.674.000 Kč. Základní verze s motorem Pentastar vyjde na pět milionů korun.